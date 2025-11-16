Santilli suma avales para el Presupuesto 2026 y recibirá a un nuevo gobernador en Casa Rosada

Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
El ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá nuevos encuentros con los gobernadores y esta semana comenzará con una reunión en Casa Rosada donde recibirá, cerca del mediodía, al mandatario rionegrino Alberto Weretilneck.
Si bien durante la primera semana como funcionario mantuvo varios encuentros, el funcionario pretende culminar las citas con los diez gobernadores que restan. Por el momento, continúan fuera de la lista todos los mandatarios del seno peronista: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Según declararon fuentes del Ejecutivo, la idea de Santilli, al concretar dichas reuniones, es lograr el respaldo de los mandatarios y poder “aprobar” el Presupuesto 2026 y continuar con la línea del Gobierno Nacional al priorizar el equilibrio fiscal e impulsar los proyectos de ley para las reformas laboral, penal y tributaria.
Los primeros encuentros que mantuvo Santilli con los mandatarios provinciales tuvo como protagonistas a yBCGAg Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Días atrás, el funcionario libertario aseguró que estas reuniones y recorridas por el país son expresamente por una “instrucción del presidente Javier Milei” y que tienen como objetivo conocer la agenda de los mandatarios provinciales y analizarlas en conjunto con el plan de las distintas modificaciones que pretende el Gobierno Nacional en los proyectos que enviará al Congreso.
Asimismo, sostuvo que, con estas acciones, Milei pretende mejorar el vínculo con el interior del país y mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto.
