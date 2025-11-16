Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en La Plata: es un sargento de la Policía Bonaerense

Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en La Plata: es un sargento de la Policía Bonaerense
16 de Noviembre de 2025 | 14:56

Detuvieron a un sargento de la Policía Bonaerense, identificado como J. A. P. de 32 años, acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una joven de 25 años en el Parque Pereyra Iraola el pasado miércoles.

La captura fue realizada por oficiales de la DDI en Florencio Varela. Peralta, cuyo último destino era el Destacamento Vial Autopista Buenos Aires–La Plata, resultó aprehendido tras una intensa investigación basada en cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo robado.

El episodio denunciado ocurrió el miércoles en City Bell, a plena luz del día, cuando la víctima fue sorprendida por el agresor, quien simulaba trasladar un objeto en una caja.

El atacante arrojó la caja, sacó lo que parecía ser un arma de fuego y la obligó a ingresar a su vehículo, un Volkswagen Gold Trend, inmovilizándola antes de marcharse del lugar. Las impactantes imágenes de video fueron consideradas clave para la pesquisa.

Según la denuncia recepcionada, la joven relató que el agresor la abordó cerca de las 17:00 en la calle 14 entre 474 y 476, en City Bell. El sujeto armado la amenazó y tomó el control del rodado, dirigiéndose al Parque Pereyra, donde la retuvo aproximadamente por tres horas, interrogándola.

En el lugar, la víctima intentó escapar, pero fue detenida y sometida sexualmente sin preservativo. El agresor, que esperaba un encuentro con terceros que finalmente no se concretó, abandonó el parque, circuló por Camino General Belgrano hacia Camino Centenario y finalmente dejó descender a la víctima, devolviéndole sus pertenencias, pero quedándose con su vehículo.

VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima

Mediante declaraciones, análisis de cámaras y seguimiento del recorrido posterior al robo, los investigadores determinaron que el autor se habría dirigido a la zona de Florencio Varela.

A través de dictado de rostro y comparativas, se estableció que el sospechoso sería personal policial, individualizándose su domicilio en Ingeniero Allan.

En la jornada de ayer, se observó al sujeto salir de su domicilio en un Nissan March blanco sin dominio colocado, un vehículo que registraba Pedido de Secuestro Activo (PSA) por “Robo Automotor”.

Tras ser interceptado, se procedió a la requisa del vehículo, donde se secuestró una pistola 9mm Bersa BP9CC con municiones, una chapa patente apócrifa, documentación y otros elementos vinculados al hecho.

El argento de la Bonaerense finalmente quedó aprehendido bajo la carátula de robo calificado de automotor, abuso sexual y privación ilegal de la libertad, a disposición de la UFI N° 11 a cargo del Dr. Álvaro Garganta y el Juzgado de Garantías N° 5.

