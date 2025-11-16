Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Arquitectos contra la Comuna: presentaron un amparo por la suspensión de obras en La Plata
Crece el drama vial en La Plata: un joven motociclista perdió la vida tras un choque brutal
La caravana de motos y otra noche de terror en La Plata: polémico evento con fuegos artificiales, "cortes" y maniobras temerarias
La muerte de Virginia Franco en City Bell: desorden, faltantes y los datos de la autopsia
Vuelve la inquietud en Arana por el trazado de la ruta provincial 6
El Pincha busca el pase ante Argentinos Juniors: hora, formaciones y tv
Por razones climáticas, la Misa Criolla se desarrollará dentro de la Catedral
Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
Tres reformas y múltiples frentes: el plan del Gobierno enfrenta tensiones políticas, sindicales y judiciales
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
¡Que remontada!: Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo
Con más de 70 mil visitantes, “La Plata en Flor” vive su último día en Plaza Moreno
Chile elige presidente: una elección marcada por la polarización y una alta participación
Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas
Infidelidades que enferman: vinculan encuentros “fuera de la pareja” con el aumento de infecciones sexuales
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Milei entre la épica del cambio y las tensiones internas: poder, influencia y el riesgo de la “nube tóxica”
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
Alarmante situación en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense: hay casi 63 mil presos
Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”
Salas de escape educativas: juego, desafíos y trabajo en equipo
La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales
Carne “al horno”: fuerte suba y se viene otro aumento para las Fiestas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, el Colegio de Arquitectos del Distrito Uno (CAPBA1) inició una acción judicial de amparo, una demanda de protección legal, contra la Municipalidad de La Plata. El conflicto se origina en la emisión del Decreto 2732/25 por parte del jefe comunal, luego de que la medida suspende trámites administrativos clave para la construcción, como la aprobación de proyectos y los permisos de obra.
El Colegio asegura que la medida municipal lesiona el derecho a trabajar de sus arquitectos matriculados. Al paralizar la aprobación de planos y permisos (como consultas urbanísticas o certificados de zonificación), acusan a la Municipalidad de vulnerar un derecho de raigambre constitucional (Art. 14 de la Constitución Nacional y Provincial). Esto afecta directamente la capacidad de los profesionales para planificar proyectos y su sustento económico.
La Institución califica al decreto como "absolutamente arbitrario", sin justificación técnica o basamento en dictámenes de otros organismos.
La Municipalidad justifica la suspensión usando como pretexto un "Proyecto de Código en expectativa". Es decir, quieren que los proyectos se rijan por una nueva norma.
Sin embargo, el CAPBAUNO argumenta que este nuevo código es solo un proyecto: aún se está debatiendo en el Consejo Deliberante y no tiene sanción ni aprobación provincial. Por lo tanto, no puede ser una referencia de aplicación para frenar procesos que están reglados por normas vigentes.
En ese sentido, el Colegio lamentó que tuvo que recurrir al amparo porque la falta de diálogo y la ausencia de voluntad de consenso por parte de las autoridades municipales no dejaron "otros caminos posibles" para frenar la medida. El objetivo de la acción legal es suspender los efectos del Decreto 2732/25.
Días atrás, la Municipalidad de La Plata aclaró que la oficina de Obras Particulares funciona con normalidad y que la medida tiene carácter precautorio. “Solo se suspendió la tramitación de torres que excedan los límites propuestos en el proyecto de ordenanza del nuevo plan (Código de Ordenamiento Urbano), hasta que el Concejo Deliberante los defina”, indicaron desde el Ejecutivo.
El gobierno local aseguró que la suspensión, vigente por “solo 30 días, tiene como objetivo evitar incertidumbre jurídica mientras se discute la nueva normativa urbana”.
Tanto los arquitectos platenses como Apymeco coincidieron en que, se profundiza un escenario de inestabilidad e imprevisibilidad que amenaza con frenar la actividad constructiva”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí