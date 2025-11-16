Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Arquitectos contra la Comuna: presentaron un amparo por la suspensión de obras en La Plata

Arquitectos contra la Comuna: presentaron un amparo por la suspensión de obras en La Plata
16 de Noviembre de 2025 | 17:04

En las últimas horas, el Colegio de Arquitectos del Distrito Uno (CAPBA1) inició una acción judicial de amparo, una demanda de protección legal, contra la Municipalidad de La Plata. El conflicto se origina en la emisión del Decreto 2732/25 por parte del jefe comunal, luego de que la medida suspende trámites administrativos clave para la construcción, como la aprobación de proyectos y los permisos de obra.

El Colegio asegura que la medida municipal lesiona el derecho a trabajar de sus arquitectos matriculados. Al paralizar la aprobación de planos y permisos (como consultas urbanísticas o certificados de zonificación), acusan a la Municipalidad de vulnerar un derecho de raigambre constitucional (Art. 14 de la Constitución Nacional y Provincial). Esto afecta directamente la capacidad de los profesionales para planificar proyectos y su sustento económico.

La Institución califica al decreto como "absolutamente arbitrario", sin justificación técnica o basamento en dictámenes de otros organismos.

La Municipalidad justifica la suspensión usando como pretexto un "Proyecto de Código en expectativa". Es decir, quieren que los proyectos se rijan por una nueva norma.

Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras

Sin embargo, el CAPBAUNO argumenta que este nuevo código es solo un proyecto: aún se está debatiendo en el Consejo Deliberante y no tiene sanción ni aprobación provincial. Por lo tanto, no puede ser una referencia de aplicación para frenar procesos que están reglados por normas vigentes.

En ese sentido, el Colegio lamentó que tuvo que recurrir al amparo porque la falta de diálogo y la ausencia de voluntad de consenso por parte de las autoridades municipales no dejaron "otros caminos posibles" para frenar la medida. El objetivo de la acción legal es suspender los efectos del Decreto 2732/25.

Días atrás, la Municipalidad de La Plata aclaró que la oficina de Obras Particulares funciona con normalidad y que la medida tiene carácter precautorio. “Solo se suspendió la tramitación de torres que excedan los límites propuestos en el proyecto de ordenanza del nuevo plan (Código de Ordenamiento Urbano), hasta que el Concejo Deliberante los defina”, indicaron desde el Ejecutivo.

El gobierno local aseguró que la suspensión, vigente por “solo 30 días, tiene como objetivo evitar incertidumbre jurídica mientras se discute la nueva normativa urbana”.

Tanto los arquitectos platenses como Apymeco coincidieron en que, se profundiza un escenario de inestabilidad e imprevisibilidad que amenaza con frenar la actividad constructiva”.

