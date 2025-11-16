Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Arquitectos contra la Comuna: presentaron un amparo por la suspensión de obras en La Plata
Crece el drama vial en La Plata: un joven motociclista perdió la vida tras un choque brutal
El Pincha busca el pase ante Argentinos Juniors: hora, formaciones y tv
La caravana de motos y otra noche de terror en La Plata: polémico evento con fuegos artificiales, "cortes" y maniobras temerarias
La muerte de Virginia Franco en City Bell: desorden, faltantes y los datos de la autopsia
Santilli suma avales para el Presupuesto 2026 y recibirá a un nuevo gobernador en Casa Rosada
Vuelve la inquietud en Arana por el trazado de la ruta provincial 6
Los concejales vuelven a reunirse para definir el nuevo sistema de transporte de La Plata
Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
Tres reformas y múltiples frentes: el plan del Gobierno enfrenta tensiones políticas, sindicales y judiciales
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
¡Que remontada!: Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo
Con más de 70 mil visitantes, “La Plata en Flor” vive su último día en Plaza Moreno
Chile elige presidente: cerraron las urnas y comienza el conteo de votos en las polarizadas elecciones
Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas
Por razones climáticas, la Misa Criolla se desarrollará dentro de la Catedral
Infidelidades que enferman: vinculan encuentros “fuera de la pareja” con el aumento de infecciones sexuales
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Milei entre la épica del cambio y las tensiones internas: poder, influencia y el riesgo de la “nube tóxica”
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
Alarmante situación en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense: hay casi 63 mil presos
Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”
Salas de escape educativas: juego, desafíos y trabajo en equipo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Las comisiones de Transporte y Planeamiento del Concejo Deliberante se reunirán este lunes para definir el nuevo proyecto de ordenanza que modifica el sistema de micros y aprobar el pliego para la licitación pública del transporte por los próximos diez años.
El oficialismo busca que todo avance rápido para que el expediente vaya al recinto el jueves 27 de noviembre, un día clave también para tratar el Presupuesto 2026 y el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COUT).
El expediente del pliego de la licitación del transporte, por su parte, prevé la extensión de recorridos a los barrios y la incorporación paulatina de nuevas unidades, a partir de una reconfiguración del otorgamiento de los subsidios provinciales al servicio.
El proyecto prevé cambios importantes: una modificación de la Ordenanza N° 7.388 que regula hoy el servicio de micros, más unidades, nuevos recorridos, tarifas modernizadas y un sistema con tecnología más avanzada.
Algunos bloques opositores ya pidieron que cada ampliación de recorrido o modificación no pueda aprobarse solo por decreto, sino que pase también por el Concejo, para asegurar mayor debate y control institucional.
LE PUEDE INTERESAR
Vuelve la inquietud en Arana por el trazado de la ruta provincial 6
Además, el pliego incluye un sistema experimental con permisos por 180 días para probar nuevos trayectos, y la introducción de una app municipal para que los usuarios consulten recorridos, desvíos y datos en tiempo real.
Desde el Ejecutivo aseguran que esta renovación del transporte apunta a un uso más eficiente y moderno: más unidades, transbordos, y una red preparada para los cambios urbanos proyectados en el COUT.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí