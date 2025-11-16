Los concejales vuelven a reunirse para definir el nuevo sistema de transporte de La Plata

Las comisiones de Transporte y Planeamiento del Concejo Deliberante se reunirán este lunes para definir el nuevo proyecto de ordenanza que modifica el sistema de micros y aprobar el pliego para la licitación pública del transporte por los próximos diez años.

El oficialismo busca que todo avance rápido para que el expediente vaya al recinto el jueves 27 de noviembre, un día clave también para tratar el Presupuesto 2026 y el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COUT).

El expediente del pliego de la licitación del transporte, por su parte, prevé la extensión de recorridos a los barrios y la incorporación paulatina de nuevas unidades, a partir de una reconfiguración del otorgamiento de los subsidios provinciales al servicio.

El proyecto prevé cambios importantes: una modificación de la Ordenanza N° 7.388 que regula hoy el servicio de micros, más unidades, nuevos recorridos, tarifas modernizadas y un sistema con tecnología más avanzada.

Algunos bloques opositores ya pidieron que cada ampliación de recorrido o modificación no pueda aprobarse solo por decreto, sino que pase también por el Concejo, para asegurar mayor debate y control institucional.

Además, el pliego incluye un sistema experimental con permisos por 180 días para probar nuevos trayectos, y la introducción de una app municipal para que los usuarios consulten recorridos, desvíos y datos en tiempo real.

Desde el Ejecutivo aseguran que esta renovación del transporte apunta a un uso más eficiente y moderno: más unidades, transbordos, y una red preparada para los cambios urbanos proyectados en el COUT.