Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Los concejales vuelven a reunirse para definir el nuevo sistema de transporte de La Plata

Los concejales vuelven a reunirse para definir el nuevo sistema de transporte de La Plata
16 de Noviembre de 2025 | 17:28

Escuchar esta nota

 

Las comisiones de Transporte y Planeamiento del Concejo Deliberante se reunirán este lunes para definir el nuevo proyecto de ordenanza que modifica el sistema de micros y aprobar el pliego para la licitación pública del transporte por los próximos diez años. 

El oficialismo busca que todo avance rápido para que el expediente vaya al recinto el jueves 27 de noviembre, un día clave también para tratar el Presupuesto 2026 y el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COUT). 

El expediente del pliego de la licitación del transporte, por su parte, prevé la extensión de recorridos a los barrios y la incorporación paulatina de nuevas unidades, a partir de una reconfiguración del otorgamiento de los subsidios provinciales al servicio.

El proyecto prevé cambios importantes: una modificación de la Ordenanza N° 7.388 que regula hoy el servicio de micros, más unidades, nuevos recorridos, tarifas modernizadas y un sistema con tecnología más avanzada. 

Algunos bloques opositores ya pidieron que cada ampliación de recorrido o modificación no pueda aprobarse solo por decreto, sino que pase también por el Concejo, para asegurar mayor debate y control institucional. 

LE PUEDE INTERESAR

Vuelve la inquietud en Arana por el trazado de la ruta provincial 6

LE PUEDE INTERESAR

Milei entre la épica del cambio y las tensiones internas: poder, influencia y el riesgo de la “nube tóxica”

Además, el pliego incluye un sistema experimental con permisos por 180 días para probar nuevos trayectos, y la introducción de una app municipal para que los usuarios consulten recorridos, desvíos y datos en tiempo real. 

Desde el Ejecutivo aseguran que esta renovación del transporte apunta a un uso más eficiente y moderno: más unidades, transbordos, y una red preparada para los cambios urbanos proyectados en el COUT.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas

El Pincha busca el pase ante Argentinos Juniors: hora, formaciones y tv

La paradoja inmobiliaria que altera la inversión en el pozo

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?

La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV

Gimnasia busca romper su propio techo de cristal

La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales
Últimas noticias de Política y Economía

Santilli suma avales para el Presupuesto 2026 y recibirá a un nuevo gobernador en Casa Rosada

Arquitectos contra la Comuna: presentaron un amparo por la suspensión de obras en La Plata

Vuelve la inquietud en Arana por el trazado de la ruta provincial 6

Milei entre la épica del cambio y las tensiones internas: poder, influencia y el riesgo de la “nube tóxica”
Deportes
El Pincha busca el pase ante Argentinos Juniors: hora, formaciones y tv
¡Que remontada!: Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo
Colapinto puso quinta a fondo por el regreso del GP de Argentina
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Un triunfo lo depositará en los octavos de final
Espectáculos
Peces Raros: un regreso hipnótico a casa en el marco de Noches Capitales
Britney Spears, Kim y Khloé Kardashian: la inesperada reunión que encendió las redes
Oasis en River: definitivamente, sucedió
Fabiola Yañez rompió el silencio con Mirtha Legrand: “Alberto Fernández me quiere sacar a mi hijo”
Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”
Policiales
Crece el drama vial en La Plata: un joven motociclista perdió la vida tras un choque brutal
La muerte de Virginia Franco en City Bell: desorden, faltantes y los datos de la autopsia
Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Alarmante situación en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense: hay casi 63 mil presos
La caravana de motos y otra noche de terror en La Plata: polémico evento con fuegos artificiales, "cortes" y maniobras temerarias
Información General
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla