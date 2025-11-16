Vuelve la inquietud en Arana por el trazado de la ruta provincial 6

Una iniciativa que llegó al Concejo local puso en guardia de nuevo a vecinos de la localidad de Arana. Se trata de una posible apertura y extensión de la calle 630, que ellos creen que es una reactivación del viejo proyecto -que por lo menos 5 años atrás quedó descartado por sus reclamos- de que pase por allí la nueva ruta provincial Nº 6.

En una carta a los ediles, los vecinos ven señales de que el plan bonaerense podría retomarse. Dicen que la nueva ordenanza habla de una "restricción de dominio" sobre un tramo de la calle 630, entre la Avenida 13 y la ruta provincial 2. Y por eso su preocupación.

Los vecinos no se oponen a la obra en sí (que busca unir el Puerto La Plata con Zárate-Brazo Largo), sino al cambio de traza respecto al proyecto original (que iba por calle 90). Si se vuelve a optar por la Calle 630 , generaría "graves consecuencias" en la zona, aseguran.

En aquel momento de prepandemia, cuando surgió el proyecto sobre la traza por la Calle 630, se dijo que afectaría directamente a cientos de viviendas y obligaría a la expropiación de terrenos, incluyendo los de pequeños y medianos productores frutihortícolas . En muchos casos, "cortaría los campos en diagonal, imposibilitando la continuidad de la producción", se quejaban.

Tras intensos reclamos y reuniones, en el pasado (alrededor de 2019), los vecinos lograron que el proyecto por la Calle 630 volviera a "foja cero" y se analizara una nueva traza de forma consensuada, con la participación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Sin embargo, el tema ha vuelto a generar alerta con el reflote de la disputa.