La muerte de Virginia Franco en City Bell: desorden, faltantes y los datos de la autopsia

Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
La caravana de motos y otra noche de terror en La Plata: polémico evento con fuegos artificiales, "cortes" y maniobras temerarias
Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
Vuelve la inquietud en Arana por el trazado de la ruta provincial 6
La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
Por razones climáticas, la Misa Criolla se desarrollará dentro de la Catedral
Tres reformas y múltiples frentes: el plan del Gobierno enfrenta tensiones políticas, sindicales y judiciales
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
¡Que remontada!: Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo
Con más de 70 mil visitantes, “La Plata en Flor” vive su último día en Plaza Moreno
Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas
Infidelidades que enferman: vinculan encuentros “fuera de la pareja” con el aumento de infecciones sexuales
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Milei entre la épica del cambio y las tensiones internas: poder, influencia y el riesgo de la “nube tóxica”
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
Alarmante situación en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense: hay casi 63 mil presos
Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”
Salas de escape educativas: juego, desafíos y trabajo en equipo
La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales
Carne “al horno”: fuerte suba y se viene otro aumento para las Fiestas
Colapinto puso quinta a fondo por el regreso del GP de Argentina
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Chile elige presidente: el miedo, la esperanza y el hartazgo
Peces Raros: un regreso hipnótico a casa en el marco de Noches Capitales
Entre la concentración y la desigualdad: las brechas previsionales en el Gran La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La muerte de la reconocida profesional de la salud mental, Virginia Franco, ocurrida en una vivienda de la calle Cantilo generó conmoción e incertidumbre en La Plata, la investigación arrojó en las últimas horas una certeza tras la realización de la autopsia: la mujer fue víctima de una muerte violenta.
Franco, de 65 años, fue hallada sin vida dentro de su casa por un allegado que inmediatamente llamó al 911. Cuando llegó la Policía, encontró varios ambientes alterados y manchas de sangre distribuidas en distintos sectores, lo que reforzó desde el inicio la sospecha de que la escena presentaba indicios de violencia.
Según confirmaron fuentes vinculadas al expediente, el hombre que descubrió el cuerpo fue demorado para su identificación y se le secuestró el teléfono celular, medida que permitirá analizar comunicaciones previas al hecho. Por el momento no se adoptaron medidas más gravosas y su situación procesal sigue en evaluación.
La causa es investigada como “homicidio en ocasión de robo” y quedó en manos de la UFI N.º 11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Peritos forenses trabajan en los resultados de la autopsia, que reveló un shock hipovolémico y lesiones defensivas. Mientras, investigadores analizan dispositivos electrónicos y relevan el entorno cercano de la víctima. No se descarta que en las próximas horas surjan nuevos elementos que definan el rumbo de la investigación.
La noticia, devastadora, puso en conocimiento de la muerte de Virginia Franco (65), a quien encontraron tirada sin signos vitales, con ropa de cama, ensangrentada y sin celular. La profesional, de amplia trayectoria, era muy querida y conocida por su labor en instituciones de salud. Por eso su partida generó un fuerte impacto.
El barrio se encuentra atravesado por una mezcla de miedo, bronca y necesidad urgente de respuestas. Las redes vecinales y los grupos de WhatsApp estallaron de mensajes, avisos de alerta y llamados a tomar precauciones, incluso para actividades cotidianas como caminar hacia la parada del micro o salir de compras.
LE PUEDE INTERESAR
Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Días atrás, en el centro comercial, un hecho dejó a la comunidad en estado de alerta luego de que la chica -cuyo nombre no se brinda para preservar su intimidad- fue interceptada cuando salió de su trabajo y estaba por encender su vehículo particular.
Las puertas del domicilio no estaban cerradas, como solía dejar la víctima, que era desconfiada y celosa de su seguridad, según contaron a este diario quienes la conocían.
También llamó la atención las contradicciones de un hombre, con el que ella estableció un vínculo de confianza desde la época en que enviudó.
Franco no tenía hijos y siempre fue muy generosa. Por eso conoció a una familia muy necesitada, hace unos dos o tres años, y empezó a ayudarla. Pero como le costaba el manejo de las nuevas tecnologías, le empezaron a manejar las redes, las claves y su dinero
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí