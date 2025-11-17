Trabajadores de la guardia del Hospital San Martín denunciaron la complicada situación por falta de limpieza

La situación en el Hospital San Martín se ha vuelto crítica debido a la falta de personal de limpieza que se arrastra desde hace meses. Ante esta ausencia, los propios trabajadores de la salud se ven obligados a realizar tareas de limpieza.

Este contexto de insalubridad se produce paralelamente a los frecuentes ataques que experimentan los trabajadores en la guardia, a menudo motivados por la demora en la atención. El personal ha intentado realizar una denuncia anónima para exponer esta problemática. Los reportes indican que este problema de limpieza ha estado presente de manera intermitente durante aproximadamente dos meses.

De hecho, los trabajadores señalaron que, aunque hay días en los que el servicio está disponible, han transcurrido cerca de 15 días completos en los que han carecido totalmente de limpieza. Esta escasez impacta directamente en una guardia con alta demanda. El turno vespertino y nocturno en la guardia atiende alrededor de 120 personas diariamente. Durante los fines de semana, el flujo de pacientes es aún mayor, particularmente en la época de verano, debido a la atención de accidentes o violentos episodios.

En diálogo con este medio, revelaron que la dotación de personal "es limitada". Según señalaron, el área cuenta con un total de seis enfermeros, de los cuales trabajan aproximadamente cuatro por día, además de cuatro médicos diarios, quienes cumplen diferentes guardias.

Un profesional de la guardia explicó la gravedad de la situación, detallando el volumen de trabajo frente a las carencias: "Venimos con este problema ya hace dos meses. hay días que tenemos y otros que no, pero es una guardia donde aproximadamente se atiende casi 120 personas por día en la guardia por la tarde y noche, los fines de semana es donde más más flujo de gente tenemos por los accidentes". Y concluyó: "Estamos complicados".