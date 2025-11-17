Las palabras de Julieta Makintach a horas del final del jury en su contra: "Necesito paz"

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien
La jueza Julieta Makintach afirmó que “necesita paz para su familia” a horas del veredicto que dará a conocer el Jurado de Enjuiciamiento este martes. La magistrada no confirmó su asistencia al Anexo del Senado bonaerense de La Plata: “No lo sé aún”.
La audiencia comenzará mañana a las 10 en 7 y 49, donde los 12 jurados determinarán si destituyen del cargo o no a la imputada. En este sentido, la mujer refirió que "necesito paz para mí y mi familia ahora", al tiempo que se pronunció por la denuncia por presunto testimonio agravado que presentó contra su colega Maximiliano Savarino: "Estoy esperando que me llamen a ratificar".
La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.
Las imágenes y el tráiler del documental se conocieron a fines de mayo: la jueza conduce su vehículo hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.
La defensa de la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, dio a conocer sus alegatos en el jury y negó que la magistrada sea una “actriz”.
“El escándalo es que me acusen de gesticular, actuar, soy esa que vieron ahí yo no actuó”, afirmó la magistrada.
