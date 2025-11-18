Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

Deportes |EL TENISTA PLATENSE ASOMA COMO EL SEGUNDO SINGUISTA PARA MEDIRSE CON ALEMANIA, EN LA FINAL 8 DE BOLONIA

Etcheverry: “Disfruto mucho jugar la Davis”

En el caso que el capitán Javier Frana lo elija, lo que se da casi por descontado, el punto de Tomy será clave para el enfrentamiento del jueves por los cuartos de final

Etcheverry: “Disfruto mucho jugar la Davis”

Horacio Zeballos, Francisco Comesaña. Francisco Cerúndolo, Javier Frana, Tomás Etcheverry y Andrés Molteni, el equipo argentino / AAT

18 de Noviembre de 2025 | 02:14
Edición impresa

El equipo argentino de Copa Davis sigue con los entrenamientos, en la ciudad italiana de Bolonia, donde el jueves estará haciendo su presentación en los cuartos de final de dicha competencia enfrentando a Alemania.

Tomás Etcheverry forma parte del equipo nacional, bautizado como Los Halcones, y que es capitaneado por Javier Frana: mientras que cuenta como compañeros a los singlistas Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

El tenista platense ha mostrado un excelente nivel en cada oportunidad que fue convocado para representar a Argentina, aunque su rendimiento en el circuito haya tenido picos con altibajos. Se puede decir que Etcheverry es un jugador con espíritu “copero”.

“Espero que haya muchos hinchas argentinos aquí en Italia, siempre tenemos mucho apoyo a dónde vamos. Al comienzo de la temporada, en Noruega, teníamos una gran cantidad de simpatizantes y espero que ahora haya más. Es muy especial cómo los argentinos nos apoyan, es especial para nosotros”, admitió Etcheverry en la conferencia de prensa que ofreció el equipo argentino en Bolonia.

En otro tramo del relato de Tomás Etcheverry agregó que “la competencia que más disfruto jugar en mi carrera es la Copa Davis. Hacerlo para el país es una experiencia totalmente diferente y jugar en equipo. El día a día con el resto de mis compañeros se disfruta un montón. A veces se pasan muy rápido y el hecho de estar en las segundas Finales consecutivas es algo muy lindo y a su vez motivador. Es un objetivo que obviamente teníamos, y vamos a tratar de concretarlo. Estar acá es un honor. Ojalá podamos tener el mejor resultado posible”, resumió el platense de 26 años.

Etcheverry se encuentra en el puesto 61 del ranking mundial ATP, después de haber arrancado la presente temporada en la ubicación 39, pero una experiencia poca auspiciosa de ocho con el “Pulga” Horacio de la Peña como entrenador al no encontrar la “quimica” adecuada lo hizo retroceder en el listado por lo que volvió con su antiguo coach, Walter Grinovero.

LE PUEDE INTERESAR

Para Los Pumas habrá otro nuevo desafío

LE PUEDE INTERESAR

Turf – Programas y Resultados

 

La Final 8 de la Copa Davis 2025 se pondrá en marcha hoy con el cruce Francia y Bélgica

 

En lo que respecta a la Copa Davis, Etcheverry tiene un récord positivo de cinco triunfos contra dos derrotas. Este año, el platense se quedó con los dos partidos de singles. En el cruce contra Noruega puso la igual en la serie tras la derrota de Maniano Navone al superar a Nicolai Budkov Kjaer por 7-5, 2-6 y 7-6 (5) y luego se encargó de darle el primer punto frente a Países Bajos al derrotar a Jasper De Jong por 6-4 y 6-4. Ambos partidos se disputaron como visitante y en superficie rápida.

En los cuartos de la Final 8 de Bolonia, Tomás Etcheverry tendrá el desafío de enfrentar al número dos de Alemania, que de no mediar sorpresas sería Jan-Lennard Struff (84 del mundo) o en su defecto Yannick Hanfmann (104), ya que Alexander Zverev (3) volverá a jugar para su país la Copa Davis después de casi tres años.

Zverev, que se cruzará con Francisco Cerundolo (la raqueta número uno de Argentina) fue sumamente crítico con el actual formato del torneo que reúne a los mejores ocho equipos del mundo.

“La jugaré porque mis compañeros de equipo y mis colegas alemanes me lo pidieron, ya que todos sienten que están envejeciendo. Struffy y los chicos del dobles, ya no tienen muchas oportunidades. Solo voy por esa razón. Para mí, esto no tiene nada que ver con la verdadera Copa Davis”, afirmó Zverer en tono de crítica.

Volviendo a Etcheverry se enfrentó en una sola oportunidad contra Jan-Lennard Struff (35 años). El triunfo correspondió al alemán, porque se impuso en los cuartos de final del ATP 250 de Gstaad 2024 por 7-5, 3-6 y 6-3.

En lo que respecta a su único enfrentamiento el circuito profesional entre Etcheverry y Yannick Hanfmann (34 años) se lo llevó el platense al ganar en semifinales del ATP 250 de Houston 2023 por 6-3 y 6-4.

Tomás Etcheverry / AAT

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO. El Lobo se metió entre los ocho con una goleada

Por la ventana: Estudiantes a los playoffs con ayuda de todos

El Lobo se dio el gusto de meterse en los playoffs

El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina

Golpe comando a una mujer en plena madrugada

La dirigencia mens sana rechazó una nueva oferta por Alan Lescano

Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. El Lobo se metió entre los ocho con una goleada

Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas

El Lobo se dio el gusto de meterse en los playoffs

“Estamos con ganas de más, vamos por todo”
Policiales
El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach
El policía acusado por un atroz ataque se mantuvo en silencio
Golpe comando a una mujer en plena madrugada
La Ciudad
Críticas de ingenieros al freno en ciertas obras
En diciembre, viajar en colectivo será más caro
Los ajustes en alquileres tendrán un piso del 5,97% en diciembre
Aniversario en La Plata: más música y streaming
Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
Política y Economía
Otro viaje a EE UU: Milei va al sorteo del Mundial
El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
Inundaciones: las pérdidas alcanzarían US$2.000 millones
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina
Espectáculos
La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
Tom Cruise recibió su primer Oscar (pero es honorífico)
Marco Antonio Solís: “El público argentino es el más entusiasta que he conocido”
McCartney lanza un tema “silencioso” contra la inteligencia artificial
“Homo Argentum” atrasa su fecha de llegada a Disney+: recién en enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla