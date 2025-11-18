Etcheverry: “Disfruto mucho jugar la Davis”

El equipo argentino de Copa Davis sigue con los entrenamientos, en la ciudad italiana de Bolonia, donde el jueves estará haciendo su presentación en los cuartos de final de dicha competencia enfrentando a Alemania.

Tomás Etcheverry forma parte del equipo nacional, bautizado como Los Halcones, y que es capitaneado por Javier Frana: mientras que cuenta como compañeros a los singlistas Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

El tenista platense ha mostrado un excelente nivel en cada oportunidad que fue convocado para representar a Argentina, aunque su rendimiento en el circuito haya tenido picos con altibajos. Se puede decir que Etcheverry es un jugador con espíritu “copero”.

“Espero que haya muchos hinchas argentinos aquí en Italia, siempre tenemos mucho apoyo a dónde vamos. Al comienzo de la temporada, en Noruega, teníamos una gran cantidad de simpatizantes y espero que ahora haya más. Es muy especial cómo los argentinos nos apoyan, es especial para nosotros”, admitió Etcheverry en la conferencia de prensa que ofreció el equipo argentino en Bolonia.

En otro tramo del relato de Tomás Etcheverry agregó que “la competencia que más disfruto jugar en mi carrera es la Copa Davis. Hacerlo para el país es una experiencia totalmente diferente y jugar en equipo. El día a día con el resto de mis compañeros se disfruta un montón. A veces se pasan muy rápido y el hecho de estar en las segundas Finales consecutivas es algo muy lindo y a su vez motivador. Es un objetivo que obviamente teníamos, y vamos a tratar de concretarlo. Estar acá es un honor. Ojalá podamos tener el mejor resultado posible”, resumió el platense de 26 años.

Etcheverry se encuentra en el puesto 61 del ranking mundial ATP, después de haber arrancado la presente temporada en la ubicación 39, pero una experiencia poca auspiciosa de ocho con el “Pulga” Horacio de la Peña como entrenador al no encontrar la “quimica” adecuada lo hizo retroceder en el listado por lo que volvió con su antiguo coach, Walter Grinovero.

La Final 8 de la Copa Davis 2025 se pondrá en marcha hoy con el cruce Francia y Bélgica

En lo que respecta a la Copa Davis, Etcheverry tiene un récord positivo de cinco triunfos contra dos derrotas. Este año, el platense se quedó con los dos partidos de singles. En el cruce contra Noruega puso la igual en la serie tras la derrota de Maniano Navone al superar a Nicolai Budkov Kjaer por 7-5, 2-6 y 7-6 (5) y luego se encargó de darle el primer punto frente a Países Bajos al derrotar a Jasper De Jong por 6-4 y 6-4. Ambos partidos se disputaron como visitante y en superficie rápida.

En los cuartos de la Final 8 de Bolonia, Tomás Etcheverry tendrá el desafío de enfrentar al número dos de Alemania, que de no mediar sorpresas sería Jan-Lennard Struff (84 del mundo) o en su defecto Yannick Hanfmann (104), ya que Alexander Zverev (3) volverá a jugar para su país la Copa Davis después de casi tres años.

Zverev, que se cruzará con Francisco Cerundolo (la raqueta número uno de Argentina) fue sumamente crítico con el actual formato del torneo que reúne a los mejores ocho equipos del mundo.

“La jugaré porque mis compañeros de equipo y mis colegas alemanes me lo pidieron, ya que todos sienten que están envejeciendo. Struffy y los chicos del dobles, ya no tienen muchas oportunidades. Solo voy por esa razón. Para mí, esto no tiene nada que ver con la verdadera Copa Davis”, afirmó Zverer en tono de crítica.

Volviendo a Etcheverry se enfrentó en una sola oportunidad contra Jan-Lennard Struff (35 años). El triunfo correspondió al alemán, porque se impuso en los cuartos de final del ATP 250 de Gstaad 2024 por 7-5, 3-6 y 6-3.

En lo que respecta a su único enfrentamiento el circuito profesional entre Etcheverry y Yannick Hanfmann (34 años) se lo llevó el platense al ganar en semifinales del ATP 250 de Houston 2023 por 6-3 y 6-4.

Tomás Etcheverry / AAT