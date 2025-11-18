Etcheverry: “Disfruto mucho jugar la Davis”

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino
Por la ventana: Estudiantes a los playoffs con ayuda de todos
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
Los ajustes en alquileres tendrán un piso del 5,97% en diciembre
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Siguen los desvíos y el caos de tránsito por las obras en la zona de 1 y 38
Faltó agua en Tolosa por la reparación de una cañerías en 120 y 530
Dragones Rosas recibirá a la precursora del remo en bote, Adriana Bartoli
Matriculación de 80 agrimensores en la provincia de Buenos Aires
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el caso que el capitán Javier Frana lo elija, lo que se da casi por descontado, el punto de Tomy será clave para el enfrentamiento del jueves por los cuartos de final
El equipo argentino de Copa Davis sigue con los entrenamientos, en la ciudad italiana de Bolonia, donde el jueves estará haciendo su presentación en los cuartos de final de dicha competencia enfrentando a Alemania.
Tomás Etcheverry forma parte del equipo nacional, bautizado como Los Halcones, y que es capitaneado por Javier Frana: mientras que cuenta como compañeros a los singlistas Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni.
El tenista platense ha mostrado un excelente nivel en cada oportunidad que fue convocado para representar a Argentina, aunque su rendimiento en el circuito haya tenido picos con altibajos. Se puede decir que Etcheverry es un jugador con espíritu “copero”.
“Espero que haya muchos hinchas argentinos aquí en Italia, siempre tenemos mucho apoyo a dónde vamos. Al comienzo de la temporada, en Noruega, teníamos una gran cantidad de simpatizantes y espero que ahora haya más. Es muy especial cómo los argentinos nos apoyan, es especial para nosotros”, admitió Etcheverry en la conferencia de prensa que ofreció el equipo argentino en Bolonia.
En otro tramo del relato de Tomás Etcheverry agregó que “la competencia que más disfruto jugar en mi carrera es la Copa Davis. Hacerlo para el país es una experiencia totalmente diferente y jugar en equipo. El día a día con el resto de mis compañeros se disfruta un montón. A veces se pasan muy rápido y el hecho de estar en las segundas Finales consecutivas es algo muy lindo y a su vez motivador. Es un objetivo que obviamente teníamos, y vamos a tratar de concretarlo. Estar acá es un honor. Ojalá podamos tener el mejor resultado posible”, resumió el platense de 26 años.
Etcheverry se encuentra en el puesto 61 del ranking mundial ATP, después de haber arrancado la presente temporada en la ubicación 39, pero una experiencia poca auspiciosa de ocho con el “Pulga” Horacio de la Peña como entrenador al no encontrar la “quimica” adecuada lo hizo retroceder en el listado por lo que volvió con su antiguo coach, Walter Grinovero.
LE PUEDE INTERESAR
Para Los Pumas habrá otro nuevo desafío
LE PUEDE INTERESAR
Turf – Programas y Resultados
La Final 8 de la Copa Davis 2025 se pondrá en marcha hoy con el cruce Francia y Bélgica
En lo que respecta a la Copa Davis, Etcheverry tiene un récord positivo de cinco triunfos contra dos derrotas. Este año, el platense se quedó con los dos partidos de singles. En el cruce contra Noruega puso la igual en la serie tras la derrota de Maniano Navone al superar a Nicolai Budkov Kjaer por 7-5, 2-6 y 7-6 (5) y luego se encargó de darle el primer punto frente a Países Bajos al derrotar a Jasper De Jong por 6-4 y 6-4. Ambos partidos se disputaron como visitante y en superficie rápida.
En los cuartos de la Final 8 de Bolonia, Tomás Etcheverry tendrá el desafío de enfrentar al número dos de Alemania, que de no mediar sorpresas sería Jan-Lennard Struff (84 del mundo) o en su defecto Yannick Hanfmann (104), ya que Alexander Zverev (3) volverá a jugar para su país la Copa Davis después de casi tres años.
Zverev, que se cruzará con Francisco Cerundolo (la raqueta número uno de Argentina) fue sumamente crítico con el actual formato del torneo que reúne a los mejores ocho equipos del mundo.
“La jugaré porque mis compañeros de equipo y mis colegas alemanes me lo pidieron, ya que todos sienten que están envejeciendo. Struffy y los chicos del dobles, ya no tienen muchas oportunidades. Solo voy por esa razón. Para mí, esto no tiene nada que ver con la verdadera Copa Davis”, afirmó Zverer en tono de crítica.
Volviendo a Etcheverry se enfrentó en una sola oportunidad contra Jan-Lennard Struff (35 años). El triunfo correspondió al alemán, porque se impuso en los cuartos de final del ATP 250 de Gstaad 2024 por 7-5, 3-6 y 6-3.
En lo que respecta a su único enfrentamiento el circuito profesional entre Etcheverry y Yannick Hanfmann (34 años) se lo llevó el platense al ganar en semifinales del ATP 250 de Houston 2023 por 6-3 y 6-4.
Tomás Etcheverry / AAT
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí