Críticas de ingenieros al freno en ciertas obras

El Colegio de Ingenieros de La Plata lanzó ayer un duro comunicado cuestionando la decisión del Municipio de suspender por 30 días la tramitación de algunos permisos de Obras Particulares, en el marco de la discusión del Código de Ordenamiento Urbano (COU), que se lleva a cabo en el Concejo Deliberante.

“Los Ingenieros de la Ciudad en el ámbito de la subcomisión de Ingeniería Civil expresamos nuestra grave preocupación y un profundo rechazo a la medida, que afecta directamente el derecho de nuestro trabajo como matriculados en las diferentes ramas de la Ingeniería”, reza el comunicado.

Al mismo tiempo, desde el mencionado colegio de profesionales remarcaron que si bien tienen participación en el Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial local, “nuestro distrito no participó en la redacción del articulado del proyecto presentado”, cuestionando el expediente que el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante para la reforma del código de construcción en La Plata.

Y consideraron que “los cambios normativos propuestos generarán una importante disminución en las posibilidades de trabajo de los matriculados como consecuencia de la inseguridad jurídica en toda la cadena de valor de la industria de la construcción en el ámbito del Partido que tendrá como consecuencia una menor inversión en el rubro”.

Como viene publicando EL DIA, el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, explicó que la suspensión de permisos en Obras Particulares es “para casos de construcción de torres, dado que el proyecto que se debate pone en cuestión nuevos topes de alturas máximas, tanto en el casco urbano como en las localidades”.

Por eso, dijo el funcionario, “la medida sólo afecta a algunos casos y es preventiva, para brindar seguridad jurídica y evitar algunas especulaciones que pudieran llegar a tener algunos mientras la normativa se modifica en el Concejo”.

Con arquitectos

Un grupo de arquitectos preocupados por la medida que frena trámites en Obras Particulares, en el marco del tratamiento del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), se reunió ayer con funcionarios del área del Municipio para esclarecer los alcances y excepciones de la medida. A través de un comunicado, la agrupación de arquitectos denominada “Agenda profesional”, que conduce Sergio Poggi, anunció haber sido recibidos por el director de Obras Particulares de la Comuna, Edwin Arias, para dialogar sobre las preocupaciones del decreto que paraliza los trámites en ese sector.

Según indicó este grupo de profesionales, “durante dicho encuentro, se nos entregó por escrito el detalle de las excepciones que podrán continuar con el procedimiento habitual”, como los trámites englobados en la fiscalización de proyectos y obras.