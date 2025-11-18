Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

La Ciudad |Hoy, de 9 a 18

Arquitectos locales votan en 15 mesas

Arquitectos locales votan en 15 mesas
18 de Noviembre de 2025 | 02:11
Edición impresa

Más de 3.300 arquitectos votarán hoy en el distrito que tiene como cabecera a La Plata. De 9 a 18 los profesionales podrán participar de los comicios. Para emitir el voto tienen que presentar el documento nacional de identidad. La lista ganadora asumirá el cargo en diciembre.

Hay 15 mesas disponibles en el distrito. Las mesas 1, 2, 3 y 4 estarán en la sede del CAPBA 1, en calle 10 entre 45 y 46, donde la Municipalidad dispondrá un operativo especial para que los arquitectos habilitados estacionen sus vehículos en la zona, voten y liberen el lugar.

La mesa 5 en la delegación municipal de Gonnet (495 y 15 bis); Mesa 6 en City Bell (19 entre 473 y 473 bis); Mesa 7 en el club YPF, Avenida Baradero 778 de Ensenada; Mesa 8, en la Municipalidad de Magdalena (Brenan Nº 970); Mesa 9 en la delegación del CAPBA en Brandsen (Paso Nº 461); Mesa 10, en Cañuelas, Basavilbaso Nº 753; Mesa 11, en San Vicente, avenida 9 de Julio Nº 180. La Mesa 12 estará en Chascomús, Mitre Nº59; Mesa 13 en Dolores, Pichincha 115 (oficina de Obras Públicas de la Municipalidad de Dolores); Mesa 14 en el Concejo Deliberante de General Belgrano (Moreno Nº 749); y Mesa 15 en Punta Indio, calle 27 Nº 1141, de Verónica.

Cuatro listas pugnan por ganar el comicio: la oficialista Lista 10, Gestión Profesional; y las tres opositoras: Lista 5, Roja; Lista 1, Arquitectos a las cosas y Lista 11, Arquitectura.

 

