Guardia en el IPS por el aniversario platense

El Instituto de Previsión Social informa que mañana, las oficinas del organismo en La Plata, contarán con una guardia reducida para la atención al público en el marco del asueto administrativo dispuesto por el 143º aniversario la Ciudad.

Cabe consignar que por la celebración del nuevo año de La Plata, el IPS se suma de forma parcial al asueto administrativo dispuesto a nivel local.

De esa manera informaron en el IPS que se garantiza con una guardia mínima la atención al público, sobre todo para aquellas personas que se trasladan desde el interior de la provincia a la sede central”, ubicada en 47 entre 5 y 6.

En tal sentido, desde el organismo previsional se aclaró: se brindará orientación con respecto a trámites; se entregarán carnet de jubilados, clave y usuario para acceder a MI IPS y/o entrega de recibo de haberes; se podrá acreditar supervivencia; se podrán realizar modificaciones de datos personales en sistema y certificación de firma.

En tanto, no se recepcionará documentación alguna.

La atención se retomará plenamente el jueves 20 de noviembre en su horario habitual de 8.30 a 13.30, informaron en el organismo bonaerense.

CALENDARIO DE PAGO

El jueves 27 de noviembre comenzará el pago de jubilaciones y pensiones. Ese día cobrarán quienes tienen DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Y las pensiones sociales no contributivas, con DNI terminados del 0 al 9. El viernes 28 cobrarán quienes tienen DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.