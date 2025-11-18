Por la ventana: Estudiantes a los playoffs con ayuda de todos

Estudiantes clasificó a los playoff del Torneo Clausura, y enfrentará a Rosario Central en los octavos de final en condición de visitante

Luego de una noche dominical de terror, y un inicio de semana cargado de inquietud y nerviosismo, el Pincha entró por la ventana a la siguiente instancia del campeonato, ya que los resultados de ayer jugaron a su favor.

En este sentido, los dirigidos por Eduardo Domínguez, llegaban a la última fecha con la obligación de ganar, y tras no cumplir el objetivo, su clasificación quedó en jaque, ya que dependían de una épica para alcanzar la meta, cosa que logró con la ayuda de tres cuatro equipos.

La primera ayuda la recibió el mismo domingo, luego de la igualdad de Banfield ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Esa igualdad del Taladro fue clave para que no supere a los platenses en la Zona A.

Con un asterisco menos, ahora Estudiantes dependía de tres resultados más para conseguir la heroica. Entre ellos estaban Defensa-Independiente Rivadavia, Barracas-Huracán y Belgrano-Unión. De esta forma, necesitaba que el Globo, Halcón y Pirata no sumen, para mantenerse en la octava colocación del primer grupo con 21 puntos. Y como en una película de amor o serie de preparatoria, el final fue feliz.

Al igual que en los octavos del Apertura, enfrentará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Por su parte, la Lepra le ganó a los de Florencio Varela, el Tatengue igualó ante los cordobeses y Barracas le sacó un empate al Quemero. Cabe mencionar, que el resultado que más preocupado mantuvo al Pincha fue el último, debido a que Huracán comenzó ganando, aunque los dirigidos por el Gallego Insúa llegaron al empate desde los doce pasos.

De esta manera, y al igual que en Torneo Apertura, Estudiantes alcanzó los playoff, aunque con ayuda de otros resultados, como las derrotas de Newell’s, Defensa y Central Córdoba. Aquella vez, también ingresó desde la octava posición.

A su vez, desde que se implementó el formato Copa de La Liga con dos zonas, el León alcanzó la fase de eliminatoria directa en 6 oportunidades -2022, 2022, 2024, A 2025 y C2025-. Mientras que en 2 quedó eliminado en la fase clasificatoria -2020 y 2023-.

Ahora, el Pincha debe enfrentar en los octavos de final del Clausura a Rosario Central el próximo fin de semana. Cabe recordar que en el campeonato del semestre pasado, también se enfrentó al Canalla en el Gigante de Arroyito, en donde sacó un saldo negativo.

Aquella tarde a orillas del Paraná, ambos equipos llegaban con un panorama similar al actual. Estudiantes entrando por la ventana y una crisis futbolística. Mientras que la Academia rosarina envalentonada, tras quedarse con la primera colocación del Grupo A.

La diferencia se vio reflejada tanto en el resultado como en el juego. Pese a los intentos del elenco albirrojo de atacar, los locales mostraron todo su poderío, y en el final de la tarde pudieron concretar. Siguiendo esta línea, el marcador central Carlos Quintana fue el encargado de abrir el marcador con su especialidad, desde el tiro de esquina. En tanto que en el tiro del final el extremo colombiano Jáminton Campaz selló la clasificación de su equipo a los cuartos de final del campeonato.