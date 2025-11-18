El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino
Por la ventana: Estudiantes a los playoffs con ayuda de todos
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
Los ajustes en alquileres tendrán un piso del 5,97% en diciembre
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Siguen los desvíos y el caos de tránsito por las obras en la zona de 1 y 38
Faltó agua en Tolosa por la reparación de una cañerías en 120 y 530
Dragones Rosas recibirá a la precursora del remo en bote, Adriana Bartoli
Matriculación de 80 agrimensores en la provincia de Buenos Aires
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ese índice es para las actualizaciones trimestrales. Para las cuatrimestrales será del 8,04 por ciento
El mercado de alquileres atraviesa una etapa de estabilización en los índices de actualización de precios. Para quienes tienen que actualizar el pago de alquileres en diciembre la suba trimestral será de 5,97 por ciento; cuatrimestral, 8,04 por ciento; semestral, 14,13 por ciento y la anual 39,27 por ciento.
En ese contexto, fuentes del sector explicaron que los niveles de cumplimiento de pago siguen siendo aceptables y la oferta parece haberse reacomodado tras la eliminación de la Ley de Alquileres.
Según referentes del sector, “ya estamos en niveles razonables en el marco de los valores de mercado actual”, aunque advierten que la dinámica de los últimos meses presenta claros contrastes entre propietarios e inquilinos.
Uno de los aspectos más destacados es que no se observan, por el momento, dificultades significativas de pago. La morosidad se mantiene “muy baja”, afirman desde el Foro Profesional Inmobiliario, lo que sugiere que, pese a los aumentos de precios, la mayoría de los inquilinos está realizando un esfuerzo considerable para sostener sus contratos.
En el sector anticipan que, si la inflación continúa su sendero de desaceleración, las actualizaciones volverán a ser anuales, un esquema históricamente preferido por ambas partes y más previsible que los ajustes cortos que hoy predominan.
Cabe indicar que lamayoría de los contratos se hacen a dos años con actualizaciones cuatrimestrales. Quedan algunos con actualización de precios trimestral y están avanzando a paso firme los contratos con actualización semestral ante la estabilización de la inflación.
LE PUEDE INTERESAR
Aniversario en La Plata: más música y streaming
LE PUEDE INTERESAR
Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
Por su parte, la asociación Inquilinos Agrupados informaron que “los alquileres de vivienda triplicaron la inflación en el período octubre 2024 – octubre 2025. Los alquileres subieron en ese periodo 87.3 por ciento y la inflación 32 por ciento, lo cual consolida una renta extraordinaria para los propietarios y profundiza las dificultades habitacionales para los inquilinos. Desde la derogación de la Ley de Alquileres, los precios avanzan a un ritmo muy superior al del resto de la economía, generando un fuerte desfasaje entre ingresos y costo de vida”.
Agregaron desde esa entidad que con esa variable de valores “se produce una renta extraordinaria para los rentistas y una crisis social y habitacional cada vez más grave para los inquilinos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí