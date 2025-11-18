Colegios UNLP: el azar define vacantes

Hoy, desde las 9, se realizará el sorteo público oficial para la asignación de vacantes para aquellos que quieran ingresar a los colegios que funcionan bajo la órbita de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Los sorteos, de cada escuela correspondiente, serán en los siguientes horarios: en la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, a las 9; en el Liceo “Víctor Mercante”, a las 10; en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, a las 10:30; y en la Escuela de Bellas Artes, a las 11:15

Los resultados se podrán seguir en vivo por streaming a través de www.unlp.edu.ar, donde estará abierto a toda la comunidad. De forma física, tendrá lugar en la Sala del Consejo Superior, ubicada en el edificio del Rectorado (calle 7 N° 776, primer piso). Desde la casa de estudios aseguraron que los resultados definitivos se podrán obtener al instante.

No obstante, a porteriori, las familias también podrán consultar los resultados en la página oficial de la UNLP, o visualizar los resultados en el sistema utilizado para la preinscripción www.resultados-colegios.unlp.edu.ar.

semana con pocas clases

Entre medidas de fuerza, asuetos y feriados nacionales, los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata -tanto facultades como colegios- estarán casi una semana fuera de las aulas.

La seguidilla de días sin clases comienza mañana, ante el asueto en la Ciudad por el 143° Aniversario de La Plata. En tanto, tras cerrar la semana pasada con tres jornadas de paro consecutivas por parte de los docentes (Adulp), el gremio que nuclea a administrativos y auxiliares (Atulp) tiene previsto llevar adelante un cese de actividades sin presencia por 24 horas durante la jornada del jueves.

El viernes no habrá clases por el “Día no laborable con fines turísticos” que estableció el Gobierno Nacional. A ello, se suma el feriado nacional del próximo lunes 24 de noviembre por el “Día de la Soberanía”.