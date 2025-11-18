Kicillof, en terreno camporista

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
“El pueblo argentino necesita ser protagonista de su historia y el peronismo tiene que estar a la altura de los desafíos”, dijo ayer Axel Kicillof en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes, ubicada en la ciudad que gobierna la camporista Mayra Mendoza, ausente. “Esto no se arregla con un pensamiento que baje de ninguna esfera”, advirtió en un mensaje que pareció ir dirigido al kirchnerismo. Por el contrario, habló de un partido “con todos y todas” para enfrentar el ajuste de Milei.
El Gobernador, así, pareció mostrar otro camino dentro del PJ, con más construcción política.
Los dirigentes del peronismo nacional, mientras, se reunirán hoy a las 18 en la sede de Matheu 130 para definir una “estrategia común” ante las reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Según indicaron fuentes partidarias, la consigna que baja desde la conducción cristinista apunta a mostrar unidad tras la derrota electoral para alejar los rumores de una posible división en el Congreso ante la distancia de gobernadores.
