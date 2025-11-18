Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

Política y Economía |El décimoquinto en casi dos años de presidencia

Otro viaje a EE UU: Milei va al sorteo del Mundial

Fue invitado por Donald Trump en medio del refuerzo de las relaciones bilaterales. El Gobierno argentino buscaría firmar en esa visita, el 5 de diciembre, el acuerdo comercial

Otro viaje a EE UU: Milei va al sorteo del Mundial

Donald Trump y Javier Milei compartirán encuentro futbolero/web

18 de Noviembre de 2025 | 02:20
Edición impresa

La afinidad política entre los presidentes Donald Trump y el argentino Javier Milei también alcanza al fútbol. ¿o es la excusa para un nuevo encuentro?

Invitado por el mandatario estadounidense, Milei estará presente en el sorteo del Mundial de fútbol 2026 el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, confirmó ayer la presidencia de Argentina.

Estados Unidos coorganiza el torneo el próximo año con Canadá y México, que por primera vez contará con 48 equipos nacionales en lugar de 32 . El sorteo en el Kennedy Center determinará los grupos de la Copa Mundial y los partidos que cada equipo jugará en la ronda inicial.

Será el 15to viaje de Milei a Estados Unidos desde que llegó al poder en 2023. Trump se ha convertido en una aliado fundamental para el líder ultraliberal con el objetivo de extender su influencia en una región que en las últimas décadas estuvo dominada por gobiernos mayormente de izquierda.

Washington fue vital para el triunfo de Milei en las elecciones de medio término del pasado 26 de octubre con un inédito paquete de asistencia financiera que permitió frenar la volatilidad de los mercados en medio de la campaña electoral y que había puesto en jaque el plan económico de Milei.

La semana pasada, además, Estados Unidos anunció el primer acuerdo comercial y de inversión con Argentina en casi una década para exportaciones estadounidenses de medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas.

LE PUEDE INTERESAR

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones

LE PUEDE INTERESAR

Inundaciones: las pérdidas alcanzarían US$2.000 millones

Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, ya cerró su clasificación al próximo Mundial en la eliminatoria sudamericana y será una de las cabezas de serie.

FIFA anunció además que durante el sorteo entregará la primera edición del Premio FIFA de la Paz y se especula que Trump podría ser el primer galardonado..

Lo cierto es que Milei seguirá el sorteo de la Copa del Fútbol 2026 de la FIFA desde el palco presidencial, acompañado de Trump.

El sorteo se realizará a las 14 en el Kennedy Center, que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas.

Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue puesta a disposición por Trump en su vínculo estrecho con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

En esta edición del mega evento deportivo, Estados Unidos, México y Canadá serán sede compartida.

Lo cierto que en lo geopolítico se trata de un nuevo acercamiento entre el libertario y el republicano que consolidaron un vínculo estrecho, ideológico y personal; ambos trabajan en tándem en su oposición a los gobiernos populistas y para consolidar a la derecha en la región.

¿Se viene la firma?

De esta forma, Milei viajará por vez número 15 a Estados Unidos, donde podría firmar el acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca.

Se trata de una posibilidad que no fue confirmada por los canales oficiales, aunque, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario tiene intenciones de participar de la rúbrica.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, afirmó que a partir del acuerdo comercial la Argentina “empieza a ir hacia el lado correcto” y señaló que se están empezando a “construir puentes” con el mundo para atraer inversiones.

“Esto es como una maratón, y empezamos a correr para el lado correcto. No llegamos, falta mucho todavía, pero la Argentina manda al mundo una señal de que es más estable, más confiable y va en la dirección correcta”, sostuvo el embajador en declaraciones radiales.

El diplomático remarcó que los argentinos “nos pasamos 80 años levantando muros”, pero ahora “estamos empezando a construir puentes con Estados Unidos y con el mundo”.

Visas
Trump presentó oficialmente al FIFA PASS, que será un sistema que les permitirá a los hinchas -como los argentinos- que tengan entradas para el Mundial 2026 acceder a entrevistas de visa prioritarias para ingresar al país norteamericano durante el torneo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Platense

Se dio el milagro: Estudiantes se metió por la ventana a los playoffs, con ayuda de todos

La dirigencia mens sana rechazó una nueva oferta por Alan Lescano

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina

La nueva baja del León para visitar al Canalla: Ascacibar

Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas

El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones

Inundaciones: las pérdidas alcanzarían US$2.000 millones

Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina
Policiales
El crimen de la psiquiatra en La Plata: horas desesperadas en busca del asesino
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach
Rapto y violación en La Plata: el policía acusado se mantuvo en silencio
Golpe comando a una mujer en plena madrugada
Espectáculos
La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
Tom Cruise recibió su primer Oscar (pero es honorífico)
Marco Antonio Solís: “El público argentino es el más entusiasta que he conocido”
McCartney lanza un tema “silencioso” contra la inteligencia artificial
“Homo Argentum” atrasa su fecha de llegada a Disney+: recién en enero
Información General
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Deportes
VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión
Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas
Gimnasia se dio el gusto: de pelear el descenso a meterse en los playoffs, el camino del Lobo
“Estamos con ganas de más, vamos por todo”
El Chelo Marcelo Torres viene derecho con el gol

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla