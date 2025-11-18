Otro viaje a EE UU: Milei va al sorteo del Mundial

La afinidad política entre los presidentes Donald Trump y el argentino Javier Milei también alcanza al fútbol. ¿o es la excusa para un nuevo encuentro?

Invitado por el mandatario estadounidense, Milei estará presente en el sorteo del Mundial de fútbol 2026 el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, confirmó ayer la presidencia de Argentina.

Estados Unidos coorganiza el torneo el próximo año con Canadá y México, que por primera vez contará con 48 equipos nacionales en lugar de 32 . El sorteo en el Kennedy Center determinará los grupos de la Copa Mundial y los partidos que cada equipo jugará en la ronda inicial.

Será el 15to viaje de Milei a Estados Unidos desde que llegó al poder en 2023. Trump se ha convertido en una aliado fundamental para el líder ultraliberal con el objetivo de extender su influencia en una región que en las últimas décadas estuvo dominada por gobiernos mayormente de izquierda.

Washington fue vital para el triunfo de Milei en las elecciones de medio término del pasado 26 de octubre con un inédito paquete de asistencia financiera que permitió frenar la volatilidad de los mercados en medio de la campaña electoral y que había puesto en jaque el plan económico de Milei.

La semana pasada, además, Estados Unidos anunció el primer acuerdo comercial y de inversión con Argentina en casi una década para exportaciones estadounidenses de medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas.

Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, ya cerró su clasificación al próximo Mundial en la eliminatoria sudamericana y será una de las cabezas de serie.

FIFA anunció además que durante el sorteo entregará la primera edición del Premio FIFA de la Paz y se especula que Trump podría ser el primer galardonado..

Lo cierto es que Milei seguirá el sorteo de la Copa del Fútbol 2026 de la FIFA desde el palco presidencial, acompañado de Trump.

El sorteo se realizará a las 14 en el Kennedy Center, que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas.

Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue puesta a disposición por Trump en su vínculo estrecho con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

En esta edición del mega evento deportivo, Estados Unidos, México y Canadá serán sede compartida.

Lo cierto que en lo geopolítico se trata de un nuevo acercamiento entre el libertario y el republicano que consolidaron un vínculo estrecho, ideológico y personal; ambos trabajan en tándem en su oposición a los gobiernos populistas y para consolidar a la derecha en la región.

¿Se viene la firma?

De esta forma, Milei viajará por vez número 15 a Estados Unidos, donde podría firmar el acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca.

Se trata de una posibilidad que no fue confirmada por los canales oficiales, aunque, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario tiene intenciones de participar de la rúbrica.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, afirmó que a partir del acuerdo comercial la Argentina “empieza a ir hacia el lado correcto” y señaló que se están empezando a “construir puentes” con el mundo para atraer inversiones.

“Esto es como una maratón, y empezamos a correr para el lado correcto. No llegamos, falta mucho todavía, pero la Argentina manda al mundo una señal de que es más estable, más confiable y va en la dirección correcta”, sostuvo el embajador en declaraciones radiales.

El diplomático remarcó que los argentinos “nos pasamos 80 años levantando muros”, pero ahora “estamos empezando a construir puentes con Estados Unidos y con el mundo”.