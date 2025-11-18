Aniversario en La Plata: más música y streaming

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
El Mató a un Policía Motorizado cerrará la jornada en Plaza Moreno. Además, el viernes, OLGA transmitirá en vivo
En el marco del aniversario N° 143 de la Ciudad, artistas locales y referentes de la escena nacional se presentarán el miércoles en Plaza Moreno, desde las 14 hasta las 22.
La jornada iniciará a las 15:15, cuando La Retirada Murga -una de las agrupaciones ganadoras del concurso municipal “La Plata es Música”- suba al escenario.
A las 16, se presentará Rara, también seleccionada en la convocatoria, y la continuará a las 16:45 Los Bicivoladores, otro de los grupos premiados por el concurso musical.
A las 17:30, los platenses vibrarán al ritmo de Kapanga y a las 18:30 llegará Los Besos, una de las bandas clave del nuevo cancionero pop.
En tanto, a las 19:30, Cruzando El Charco subirá al escenario y el cierre está previsto para las 21, cuando sea el turno de El Mató a un Policía Motorizado, emblema indiscutido de la escena musical.
Además, la celebración por un año más de vida de la Ciudad se enmarca en la Semana de la Música, que continuará con espectáculos y actividades hasta el 22 de noviembre en diferentes espacios reconocidos de la capital bonaerense.
Hoy a la noche se realizará la Cena solidaria de la Fundación Florencio Pérez, una cita tradicional de cada aniversario de la Ciudad.
A la lista de artistas locales, se confirmó un show inédito en la Ciudad: el canal de streaming OLGA llegará a La Plata el próximo viernes 21 de noviembre. El evento “Tapados de Música”, organizado por la Comuna y que se enmarca en la mencionada Semana de la Música, consistirá en un Mega recital y se desplegará en Plaza Moreno entre las 12 y las 19, donde se presetarán diferentes bandas.
El anunció se realizó en el programa Tapados de laburo, cuyos participantes son Paula Chaves, Nacho Elizalde, Luli González y Evelyn Botto. “Haremos el programa desde Plaza Moreno”, oficializó Chaves, quien luego agregó que se presentarán grupos de renombre en vivo.
A lo largo de la jornada festiva, se realizarán entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, como también recitales en el escenario montado para los festejos del aniversario número 143 de la capital bonaerense. El evento será gratuito.
