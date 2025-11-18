Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

La Ciudad |Agenda completa

Aniversario en La Plata: más música y streaming

El Mató a un Policía Motorizado cerrará la jornada en Plaza Moreno. Además, el viernes, OLGA transmitirá en vivo

Aniversario en La Plata: más música y streaming

festejos en plaza moreno del año pasado / mlp

18 de Noviembre de 2025 | 02:17
Edición impresa

En el marco del aniversario N° 143 de la Ciudad, artistas locales y referentes de la escena nacional se presentarán el miércoles en Plaza Moreno, desde las 14 hasta las 22.

La jornada iniciará a las 15:15, cuando La Retirada Murga -una de las agrupaciones ganadoras del concurso municipal “La Plata es Música”- suba al escenario.

A las 16, se presentará Rara, también seleccionada en la convocatoria, y la continuará a las 16:45 Los Bicivoladores, otro de los grupos premiados por el concurso musical.

A las 17:30, los platenses vibrarán al ritmo de Kapanga y a las 18:30 llegará Los Besos, una de las bandas clave del nuevo cancionero pop.

En tanto, a las 19:30, Cruzando El Charco subirá al escenario y el cierre está previsto para las 21, cuando sea el turno de El Mató a un Policía Motorizado, emblema indiscutido de la escena musical.

Además, la celebración por un año más de vida de la Ciudad se enmarca en la Semana de la Música, que continuará con espectáculos y actividades hasta el 22 de noviembre en diferentes espacios reconocidos de la capital bonaerense.

LE PUEDE INTERESAR

Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025

LE PUEDE INTERESAR

Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público

Hoy a la noche se realizará la Cena solidaria de la Fundación Florencio Pérez, una cita tradicional de cada aniversario de la Ciudad.

Streaming de OLGA

A la lista de artistas locales, se confirmó un show inédito en la Ciudad: el canal de streaming OLGA llegará a La Plata el próximo viernes 21 de noviembre. El evento “Tapados de Música”, organizado por la Comuna y que se enmarca en la mencionada Semana de la Música, consistirá en un Mega recital y se desplegará en Plaza Moreno entre las 12 y las 19, donde se presetarán diferentes bandas.

El anunció se realizó en el programa Tapados de laburo, cuyos participantes son Paula Chaves, Nacho Elizalde, Luli González y Evelyn Botto. “Haremos el programa desde Plaza Moreno”, oficializó Chaves, quien luego agregó que se presentarán grupos de renombre en vivo.

A lo largo de la jornada festiva, se realizarán entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, como también recitales en el escenario montado para los festejos del aniversario número 143 de la capital bonaerense. El evento será gratuito.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO. El Lobo se metió entre los ocho con una goleada

Por la ventana: Estudiantes a los playoffs con ayuda de todos

Uno por uno

El Lobo se dio el gusto de meterse en los playoffs

La dirigencia mens sana rechazó una nueva oferta por Alan Lescano

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina

El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino

La nueva baja del León para visitar al Canalla: Ascacibar
Últimas noticias de La Ciudad

Críticas de ingenieros al freno en ciertas obras

En diciembre, viajar en colectivo será más caro

Los ajustes en alquileres tendrán un piso del 5,97% en diciembre

Costumbres platenses: ya comenzó el armado de Muñecos 2025
Deportes
VIDEO. El Lobo se metió entre los ocho con una goleada
Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas
El Lobo se dio el gusto de meterse en los playoffs
“Estamos con ganas de más, vamos por todo”
El Chelo Marcelo Torres viene derecho con el gol
Policiales
El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach
El policía acusado por un atroz ataque se mantuvo en silencio
Golpe comando a una mujer en plena madrugada
Espectáculos
La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
Tom Cruise recibió su primer Oscar (pero es honorífico)
Marco Antonio Solís: “El público argentino es el más entusiasta que he conocido”
McCartney lanza un tema “silencioso” contra la inteligencia artificial
“Homo Argentum” atrasa su fecha de llegada a Disney+: recién en enero
Información General
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla