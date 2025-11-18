Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Aumento del 4,3%

En diciembre, viajar en colectivo será más caro

La suba del pasaje de colectivo se enmarca en el esquema de actualización vigente: inflación (la última fue de 2,3%) más un 2%

En diciembre, viajar en colectivo será más caro
18 de Noviembre de 2025 | 02:19
Edición impresa

A pesar de que faltan un poco menos de dos semanas para el comienzo de diciembre, los usuarios del transporte público ya pueden ir calculando cuánto aumentará el boleto de colectivos en La Plata y la Región.

Es que al conocerse la inflación del mes de octubre, que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), fue del 2,3 por ciento, resulta sencillo estimar el próximo incremento tarifario y proyectar los nuevos valores.

De acuerdo con el esquema de actualización vigente, el aumento a aplicarse a partir del 1 de diciembre será del 4,3%, porcentaje que surge de sumar el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un 2% adicional. Este mecanismo está contemplado en los artículos 4° y 5° de la Resolución N°81/25 del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Según se explicó oficialmente, la fórmula busca “garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos, preservando la naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de las necesidades colectivas primordiales”.

No obstante, en lo que va del año, los boletos de colectivos acumulan un aumento superior al 130%. En enero, el pasaje mínimo estaba en $270, y desde el 1° de diciembre costará más del doble.

Desde que rige la fórmula de actualización, los incrementos mensuales fueron: 4,4% en abril, 5,9% en mayo, 4,8% en junio, 3,5% en julio, 3,6% en agosto, 3,9% en septiembre, 3,9% en octubre, 4,1% en noviembre.

A esto se suman las subas de 15% en febrero y 12% en marzo, lo que refleja una escalada constante de precios en el transporte público local a lo largo de 2025.

Con el nuevo ajuste, el pasaje mínimo (0 a 3 kilómetros) tendrá una variación de $24, cuyo nuevo costo será de $650,98 y sólo para quienes tengan la SUBE registrada. (Ver gráfico).

Para quienes no tengan su tarjeta SUBE registrada, también verán una modificación en el costo de su pasaje. El boleto mínimo para este grupo pasará de $280,89 a $292,76, manteniendo la bonificación del 55% sobre la tarifa completa.

 

