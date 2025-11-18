En Provincia, se trata en comisión la “ley de leyes”

La Cámara de Diputados bonaerense convocó a la Comisión de Presupuesto e Impuestos, para hoy a las 14 en la Legislatura, a fin de tratar los tres proyectos de Presupuesto, la norma fiscal y el financiamiento que envió el gobernador Axel Kicillof.

Más allá del trámite legislativo, la discusión de fondo por esas iniciativas claves para Kicillof se dará por fuera del esquema formal, en las negociaciones políticas entre los distintos bloques y los intendentes. El proyecto, que fue presentado por el oficialismo como un “de defensa” frente al ajuste del gobierno de Javier Milei, reserva el 92,6% del gasto total a erogaciones corrientes y crea un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por 900 mil millones de pesos para canalizar recursos provenientes de reclamos judiciales contra la Nación.

Si bien el kicillofismo busca aprobar esos proyectos antes del recambio legislativo de diceimbre, la oposición tiene sus requerimientos para apoyarlos, sin contar con que además el mandatario deberá conseguir el apoyo interno del camporismo.

Los requerimientos de los bloques opositores consistirían en la negociación de los cargos que quedan pendientes en la Suprema Corte bonaerense, además de un fondo fijo para intendentes de “libre disponibilidad”.