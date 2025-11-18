El Lobo se metió entre los ocho con una goleada

La imagen del final dice más que mil palabras. Jugadores y cuerpo técnico apilados, abrazados en un festejo interminable que empezó dentro de la cancha y terminó largo rato después en el vestuario visitante de la cancha de Platense.

El 3-0 lapidario sobre el Calamar habla de una recuperación anímica increíble y una gran evolución futbolística. La alegria del final, de un desahogo tremendo: después de jugar semanas con la soga al cuello, con retrasos en los pagos y entrenadores que no le llegaron al grupo, el Lobo clasificó para la definición del Clausura y se jugará su chance en Santa Fe ante Unión.

LEA TAMBIÉN Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas

Si hay alguien que merece este presente es Fernando Zaniratto. El hombre que le puso el pecho a una situación compleja y adversa en la lucha por no descender consiguió -en menos de un mes- ganar tres partidos al hilo (no lo lograba desde 2022) y meter al equipo entre los mejores, ese objetivo planeado a principio de año y que durante casi once meses se pareció mucho a una utopía.

Zaniratto dio vuelta como a una media a este equipo. En Vicente López construyó una victoria con una solidez enorme. Y lo hizo ladrillo por ladrillo, con orden, pragmatismo y mucho oportunismo.

LEA TAMBIÉN El Lobo se dio el gusto de meterse en los playoffs

Pasó poco en los primeros diez minutos de partido. Gimnasia arrancó un tanto pasivo, apostando más a la pelota larga por los costados que al juego asociado desde Barros Schelotto y Merlini. Por eso, la primera chance del anochecer en Vicente López fue para Ignacio Orsini con un remate que Nelson Insfrán contuvo sin esfuerzo.

De a poco, el Tripero se fue animando. Tomó algo más de protagonismo en el centro del campo y tuvo más participación Jeremías Merlo. Justamente el juvenil fue la llave del partido porque un centro suyo desde la derecha tuvo una flojísima reacción del arquero Desábato que me metió el manotazo a la pelota y la dejó viva dentro del área para que Manuel Panaro -que apostó al error defensivo- metiera el cabezazo para señalar el 1 a 0. El Lobo ganó confianza a partir del gol y tuvo algo más de juego, especialmente desde las intervenciones de Bautista Merlini. Recién después de la media hora el Calamar pudo inquietar a Nelson Insfrán con un par de aproximaciones y un buen cabezazo de Ignacio Vázquez que se fue cerca del poste izquierdo del arco albiazul.

Manuel Panaro desata su alegría después de marcar el primer gol tras aprovechar un error en el arquero

Creció Platense porque el Lobo volvió al estatismo inicial, aunque el local no pudo juntar a sus jugadores con buen pie. El partido se tornó ordinario y con escasas llegadas. Franco Zapiola tuvo una buena chance, pero su zurdazo débil fue fácil para el Mono Insfrán.

Y cuando poco pasaba, Gimnasia sacó una contra demoledora. Jeremías Merlo condujo la pelota por la derecha y soltó la pelota justo para Marcelo Torres, que dejó correr la pelota, tocó por un costado de Desábato, la fue a buscar por el otro y, casi sin ángulo, definió bárbaro para poner el 2 a 0 tripero en Vicente López. Un golazo tripero en un contragolpe letal.

Gimnasia fue práctico y mandó al fondo del arco sus dos chances de gol. Cómo contrapartida, Platense fue todo impotencia. Por eso, el Calamar se fue silbado en el primer tiempo y en el complemento salió con otra actitud y trató de encerrar al Lobo, que se reagrupó más cerca de Insfrán.

Platense trato de llegar vía aérea, con una pelota que bajó Vázquez y casi empuja Zapiola en el segundo palo, aunque hubo foul en ataque del marcador central. En otra contra, el Lobo estuvo cerca del tercero porque Desábato le atajó el cabezazo a Silva tras un buen desborde de Panaro.

LEA TAMBIÉN El Chelo Marcelo Torres viene derecho con el gol

De todos modos, Gimnasia perdió el control de la pelota y quedó agazapado a la espera de una contra, con Merlo como principal alternativa en ese aspecto del juego. Desgastado, el pibe de Los Hornos salió cerca de la media hora y fue reemplazado por Franco Torres mientras Briasco entró por Panaro. Antes, Gimnasia pudo liquidar la historia pero Merlini llegó sin nafta tras una buena contra con Marcelo Torres. El volante terminó rematando débil y desviado.

El Tripero no supo administrar las contras y desperdició un par de ataques con superioridad numérica. Así, se refugió en el sólido juego aéreo de Renzo Giampaoli y Enzo Martínez, fortificó el área con sumatoria de jugadores. Insfrán, de todos modos, no pasó grandes sofocones, tal fue la falta de ideas del local. Merlini, fundido, le dejó su lugar al juvenil Aguiar.

LEA TAMBIÉN Tercer triunfo al hilo después de tres años

Franco Torres, con aire, metió un buen desborde y Saborido alcanzó a sacar al córner. El Lobo tomó aire y consiguió tres córners casi en fila que llevaron el partido al área calamar y le quitaron presión a la propia defensa. Y a los 41 minutos liquidó el partido con una gran recuperación de Augusto Max y tras un gran pase de filtrado para el pique de Franco Torres, que definió rasante para el 3-0.

Otra goleada Gimnasia consiguió un triunfazo en Vicente López al golear anoche a Platense por 3-0. La última victoria del Lobo con tres goles de diferencia se remonta al Apertura pasado, cuando venció 3-0 a Godoy Cruz, en el Bosque, con Zaniratto como DT. Gimnasia consiguió un triunfazo en Vicente López al golear anoche a Platense por 3-0. La última victoria del Lobo con tres goles de diferencia se remonta al Apertura pasado, cuando venció 3-0 a Godoy Cruz, en el Bosque, con Zaniratto como DT.

El informe de Facundo Ache en la previa desde Vicente López