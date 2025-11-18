Dan informe legislativo sobre el caso $Libra

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
La comisión investigadora de la criptomoneda Libra, el primer escándalo de magnitud que estalló como una bomba en las narices del Gobierno, transita sus horas finales ya que hoy presentará en la Cámara de Diputados un pormenorizado informe con las conclusiones del trabajo realizado durante estos meses, que “incluirá consideraciones y recomendaciones surgidas del proceso”. Así lo anticipó el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, en su cuenta de la red social X, para difundir la actividad que se desarrollará este martes, a las 16 horas, en la Sala 1 del Anexo A.
La comisión se creó a raíz de la voluntad opositora de investigar la presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $Libra, operatoria que generó pérdidas millonarias para miles de usuarios que fueron inducir a adquirir activos digitales a partir de un posteo de promoción en sus redes sociales del presidente Javier Milei.
Tras el escándalo, el Poder Ejecutivo y el oficialismo en general negaron la posibilidad de que hubiera una estafa tratándose de una “memecoin”, tomaron distancia de las acusaciones, y buscaron obstruir la creación de la comisión al sostener que entorpecería la tarea de la Justicia.
Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.
No obstante, la totalidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo citados por la oposición, entre ellos Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, y Roberto Silva, para que brindaran declaración indagatoria se rehusaron a concurrir, lo cual le quitó algo de brillo a la comisión.
