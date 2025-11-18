Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

Deportes |EL 50% DEL PASE LE PERTENECE A GIMNASIA

La dirigencia mens sana rechazó una nueva oferta por Alan Lescano

18 de Noviembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

Alan Lescano estuvo bajo todos los flashes por el gol de la victoria de Argentinos Juniors a Estudiantes y por un guiño del Bicho de La Paternal al Lobo en las redes sociales al referirse justamente a ese gol, otro más en la gran campaña del nacido en Bolívar con la camiseta del Bicho.

Sin embargo, el apellido Lescano cobró nuevamente actualidad porque subieron la oferta por el 50% del pase que aún posee Gimnasia.

Un grupo empresario en nombre del futbolista ofreció U$S 1.800.000 por la mitad de la ficha, aunque la dirigencia tripera decidió mantener la palabra al arco político albiazul y rechazó el ofrecimiento.

Ese 50% de Lescano es el principal activo que tendrá la dirigencia que se imponga el próximo 29 de noviembre.

Gimnasia tiene un plantel con poco valor de venta y el ingreso de dinero por la transferencia del Pipa podría ser el envión económico inicial para la nueva gestión mens sana.

Alan Lescano apareció en primera división en la temporada 2023, sorprendió con su gran panorama y fue vendido en septiembre de ese mismo año, cuando Argentinos Juniors pagó 1.916.000 dólares por la mitad inicial del pase.

Hoy, después de varias ofertas, ninguna de ellas ha superado aquel valor inicial, cuando la realidad marca que la salida del volante del Bicho será en una cifra varias veces millonaria.

VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión

 

