El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones

En la primera rueda de la semana, el dólar oficial minorista cerró en las pizarras del Banco Nación a $1415. Esto es, $10 menos frente al cierre del viernes, en lo que fue el valor más bajo desde mediados de octubre. Fue en el marco de una baja generalizada de las cotizaciones, que siguen esta tendencia desde la victoria libertaria en las elecciones legislativas, incluso en una época sin mucha oferta por parte del complejo agroexportador. En contraste, las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 5%.

Si bien el mercado duda sobre la continuidad del esquema de bandas, y aguarda por una definitiva acumulación de reservas, el anuncio del acuerdo marco con Estados Unidos y el aumento de flujo de dólares por la emisión de deuda corporativa explicarían, según los analistas, esta “pax cambiaria” que ayer anotó su quinta baja al hilo.

En este contexto, el tipo de cambio mayorista amagó con subir, pero sobre el cierre cayó $16, hasta descender a los $1.387 para la venta. De esta manera, perforó los $1.400 por primera vez en un mes y extendió la calma poselectoral. El dólar oficial se encuentra a 8,5% del techo de la banda cambiaria, niveles tampoco vistos en un mes.

En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central, la divisa terminó a $1.422,09.

Entre los financieros, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 0,7% a $1.494,06, mientras que el MEP cedió 0,2% a $1.448,93.

Por su parte, en el sector paralelo, el blue aumentó $5, a $1.435 para la venta.

Los contratos de dólar futuro, en tanto, también operaron con bajas de hasta 1,7%. El mercado calcula que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.393,50 y que en diciembre tocará los $1.429.

“El tipo de cambio oficial se alejó del techo de la banda y la brecha se redujo, lo que se explicó por la mayor oferta por emisiones de deuda de empresas y por la menor dolarización de carteras que compensa la caída significativa de la oferta del agro”, analizaron desde Cohen Aliados Financieros, a la par que advirtieron: “La mala noticia es que las reservas internacionales no mejoran, dado que ni el Tesoro ni el Banco Central intervienen en el mercado de cambios para no presionar sobre la cotización del dólar”.

Por su parte, el asesor financiero de Cocos Gold, Ian Colombo, habló de una “inusual calma” en el dólar oficial, con más oferta que demanda. “El mercado llegó muy dolarizado a las elecciones y, en el período post electoral, hay mucha cobertura que ahora empieza a desarmarse. Por eso vemos oferta genuina: muchos venden dólares oficiales para hacerse de pesos”, detalló y vaticinó que la estabilidad podría sostenerse durante las próximas semanas. Aunque “para diciembre o enero podría haber cambios en el esquema, como una ampliación de las bandas cambiarias, aunque por ahora no hay definiciones”, completó.

Bonos, acciones y riesgo país

En cuanto al mercado accionario, tanto en la bolsa porteña como entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se registraron bajas de hasta 5%, mientras que el Riesgo País se mantuvo en torno a los 600 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una baja de 2,20%, hasta los 2.926.870,50 puntos.

Al respecto, desde la consultora PPI señalaron que “el Merval en dólares tampoco arrancó la semana con demasiado optimismo. El índice accionario bajó 2,35% hasta US$1.971 hoy”.

El panel líder operó con altibajos. Las principales caídas de Grupo Supervielle (-5,47%), Edenor (-5.05%) y Banco Macro (-4,35%). Las mayores subas fueron de Telecom Argentina (4,72%), Transener (1,93%) y Transportadora Gas del Norte (1,88%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron con mayoría de bajas. Las principales pérdidas fueron de Edenor (-5,57%), Grupo Supervielle (-4,94%) y Banco Macro (-3,31%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,16% y el AL35 restó 0,26%; mientras que el Riesgo País subió 0,70% hasta 616 puntos, según la medición del JP Morgan.