Denuncia penal contra un jefe sindical de ATE

El Ministerio de Seguridad Nacional, a través del abogado de la cartera comandada por Patricia Bullrich, Fernando Soto, denunció penalmente al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por “atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”.
Aguiar, mientras, salió al cruce y dijo que quien atenta contra el orden “constitucional” es el gobierno del presidente Javier Milei.
El gremialista manifestó que “son sus propios fantasmas los que persiguen a Bullrich” y recordó que “el ejemplo más claro” es el protocolo anti piquete y “la represión de todos los miércoles” en las marchas de los jubilados.
El documento presentado por Soto -“por orden expresa” de la ministra-sostiene que el gremialista cometió un “delito” por “amenazar” el orden constitucional, conforme lo previsto en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal.
“El ahora denunciado, dijo: ‘Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno’. Esos dichos fueron manifestados en el contexto de un reportaje sobre la futura presentación del proyecto de ley de ‘reforma laboral’ que, próximamente, hará el Gobierno Nacional. Las manifestaciones públicas formuladas por quien tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado, resultan altamente reprochables”, dice la denuncia.
