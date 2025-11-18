Matriculación de 80 agrimensores en la provincia de Buenos Aires

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA) realizó un nuevo acto de matriculación y este año fue récord al duplicarse la cantidad de profesionales en comparación interanual con 2024 al matricularse 80 nuevos agrimensores. Por otra parte, el CPA firmó un convenio de cooperación con el municipio de San Vicente para avanzar en la Regularización Dominial y planificación territorial.
