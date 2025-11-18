El policía acusado por un atroz ataque se mantuvo en silencio

“Rapto agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas, y en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada”. Con esa imputación, el policía Jonathan Andrés Peralta (32), identificado por las cámaras, enfrentó ayer la audiencia de indagatoria ante el fiscal Álvaro Garganta, aunque se negó a declarar y continuará detenido.

Para el titular de la UFI Nº 11 de La Plata -avalado por la jueza Marcela Garmendia- “existen indicios vehementes y semiplena prueba para sostener que el día en horas de la tarde del día 12 de noviembre de 2025, en ocasión en que (...) abordaba su automóvil (...) en 14 entre 474 y 476, fue abordada por un sujeto del sexo masculino -por Peralta- quien, previo intimidarla con un arma de fuego, la obligó a moverse al asiento del acompañante para luego tomar él la conducción del vehículo, privándola ilegalmente de su libertad. Acto seguido condujo el rodado por el Camino General Belgrano durante aproximadamente 30 minutos hasta llegar al Parque Pereyra Iraola -altura km. 40- ingresó al predio y estacionó el vehículo. Una vez allí, le exigió a la joven que se saque la ropa para luego comenzar a manosearla en diversas partes de su cuerpo y darle besos en la boca. Posteriormente, y ante un intento de huir de (...), el agresor la amenazó nuevamente con el arma de fuego, la obligó a que le toque su pene y luego abusó sexualmente de ella penetrándola por vía vaginal. Finalmente, dicho sujeto condujo el rodado hasta salir del parque ingresando al Centenario, lugar en el que hizo descender a (...) y se dio a la fuga a bordo del automotor de la víctima”, que aún no apareció.