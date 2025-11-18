La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”

La China Suárez continúa con su raid mediático: ayer por la mañana estuvo en el nuevo programa de Moria Casán, y allí confirmó que se juntó con Icardi en París (el encuentro que desató la primera separación del delantero y Wanda) y también contó que se sintió traicionada por el jugador.

Pero comenzó hablando maravillas de la relación: “No lo puedo disimular, ni lo quiero disimular- A mí me pasa con Mauro que fue algo que yo no lo pude explicar y fue mutuo, ¿viste? Como una cosa de, no sé si de otra vida”, le dijo a La One. “Era una cosa que no podía explicar lo que me pasaba y yo no soy una mina así tímida”, dijo, sobre la primera vez que lo vio.

El primer encuentro, confirmó tras mil y una versiones, fue en septiembre de 2021, en aquel hotel parisino, cuando Icardi estaba, en teoría, en pareja, y aprovechando un viaje de Wanda, contactó a la actriz. “Él me mandó un mensaje, en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada ‘esa boquita’”, contó La China. Ella se encontraba en Madrid grabando una película, y tomó la decisión de tomarse un vuelo a París para concretar en el encuentro con Icardi, tras compartir mensajes por al menos dos meses.

Llegó al hotel primero, y cuando llegó Mauro “me impactó, yo no sabía que era tan alto. Es que Mauro llega a un lugar y es como imposible no verlo. Ahí se me aflojaron las piernas y me robó un beso. Fue muy genuino todo. Fue una conexión muy, muy fuerte. Después, bueno, explotó todo. No hablamos durante tres años”.

La China estaba en una relación con Vicuña cuando empezaron los mensajes, aunque recuerda esa etapa como un momento triste de su vida: “Estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, lanzó. “Yo necesito que mi pareja me lo haga sentir porque yo soy así con la otra persona, pero no desde el lado de complacerlo. No me considero una persona dependiente emocional, pero sí me gusta mucho la pareja y estar enamorada y soy pisciana”. Contra Vicuña ya alguna vez lanzó dardos, muy fuertes, acusaciones de adicción e infidelidad, aunque quedaron en la nada.

Y según La China, cuando los mensajes entre ella y Mauro Icardi comenzaron, él ya se encontraba separado de Wanda Nara, mientras que le confió a Moria que el futbolista le habría mandado unas “capturas” de chat que comprobaban su separación de la empresaria. “Cuando nosotros nos empezamos a hablar, él estaba en París, pero él estaba separado, lo que pasa es que no se sabía públicamente”, expresó.

DESPUÉS DEL HOTEL

Pero tras aquel encuentro, estalló el Wanda-gate, donde la botirreina filtró mensajes que le mandaba Mauro, donde la trataba de “moncha de mierda”. Además, el futbolista reculó y decidió intentar volver con Nara.

Entonces, le contó La China a Moira, se quedó sin “ganas de volver a hablarle”. Ahí pasaron los tres años supuestos sin hablarse, mientras se ventilaban versiones de todo tipo. Y mientras el escándalo estallaba, el matrimonio de Icardi y Nara se daba otra oportunidad: “Yo lo odié profundamente, pero fue como una traición para mí, muy, muy fuerte, muy fuerte, porque sentí que me quedé sola, como con todo el quilombo yo”, dijo la China. Entre las esquirlas, aparecieron mensajes que decían cosas feas de Suárez, escritos por Mauro para tranquilizar a Nara.

La China dijo que ahora “se cagan de risa” de los chats que difundió en su momento Wanda Nara, pero confesó que se reunieron por días para releer los mensajes y que le dé su versión de los hechos.

“Yo soy moncha de alma, y voy a ser moncha toda la vida, eso no me lo saca nadie, es mi personalidad y me río. Hubo muchos inventos también, porque hubo cosas que sí, que es verdad, que se dijeron y todo, pero fueron tres, cuatro días de juntarnos tipo una auditoría ‘mostrame tal cosa’, ‘por qué dijiste eso’”, contó.

Luego de repasar todo lo que se decía sobre ella, decidió perdonarlo para volver a empezar de cero su relación: “Es que necesitábamos hablar, porque yo tenía una versión, él tenía otra versión. Yo necesitaba escuchar de su boca, y ver si él era sincero, cómo hablaba, cómo gesticulaba, desde otro lugar”.