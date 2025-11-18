Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

Opinión |Editorial

Denuncia sobre el estado de los trenes tras otro accidente

Denuncia sobre el estado de los trenes tras otro accidente
18 de Noviembre de 2025 | 02:19
Edición impresa

La denuncia formulada por los trabajadores ferroviarios de Trenes Argentinos relacionada a una falta de mantenimiento, escasez de personal y bajos salarios, luego de que el pasado martes una de las formaciones de la línea Sarmiento descarrilara en el barrio porteño de Liniers, merece una atención prioritaria de las autoridades, especialmente en lo que se refiere al origen de ese accidente y a la necesidad de mantener en perfecto estado de funcionamiento a las formaciones y al estado de la estructura ferroviaria.

Esta situación demostrativa de un estado general de decaimiento de los trenes, condicionada además en nuestro país por una cancelación de ramales que ha dejado desconectados a muchos pueblos del interior y que influyó en forma tan negativa sobre el transporte de pasajeros y cargos, contrasta con la importancia que se le da en el mundo al sistema ferroviario, en donde ya se habla, como algo natural, de la instalación de trenes bala y de la extensión de ramales hacia distintos puntos.

Cabe señalar que en el caso del último descarrilamiento en Liniers, el maquinista que comandaba el tren fue sometido a un análisis de laboratorio para conocer el estado físico que tenía en ese momento y descartar la ingesta de alcohol y/o drogas: el resultado, finalmente, dio negativo y, además, se confirmó que el incidente no fue consecuencia de errores humanos.

Los mismos trabajadores advirtieron que en este caso hubo “un problema técnico y volvió a fallar la seguridad” y, por ese motivo, “cientos de miles de personas” que viajan sobre el tren corren riesgos de forma “constante” y quienes tienen la responsabilidad de que eso no suceda, “no resuelven los problemas de fondo”.

Cabe consignar que los usuarios platenses del tren Roca que une a nuestra ciudad con la estación porteña de Constitución conocen y sufren desde hace mucho tiempo las falencias de un servicio, caracterizado en las últimas décadas por la irregularidad con que se presta, a partir de la obsolescencia de las vías y de la red de durmientes, así como de la fragilidad técnica de los trenes y de la señalización, en una situación que obliga en forma permanente a demoras o suspensiones de los servicios y a que las formaciones deban transitar a muy baja velocidad, entre otras deficiencias que atentan contra la prestación.

El mes pasado uno de los gremios ferroviarios se sintió obligado a señalar que la baja de velocidad a 30 kilómetros o menos no tenía nada que ver con “una medida de fuerza”, sino que esa medida se debía a “la falta de mantenimiento” de las vías.

LE PUEDE INTERESAR

Acciones colectivas y el cambio climático

LE PUEDE INTERESAR

Ante una gran oportunidad

Al margen de algunas críticas geopolíticas a los trazados que forjaron la red ferroviaria en nuestro país, corresponde señalar que a fines del siglo XIX llegaban trenes a ciudades y pueblos muy pequeños del interior, que dejaron de estar aislados y contaban, entonces, con ese medio no sólo para que sus habitantes pudieran mantenerse conectados, sino para trasladar a bajo costo los productos agropecuarios y las producciones lecheras, algo que generó un pujante desarrollo para las muchas zonas servidas por el tren.

Eso se fue perdiendo a fines de la pasada década del 60, en un plano de decadencia que, incomprensiblemente, continuó hasta hoy. En forma incomprensible, la Argentina decidió desentenderse de un servicio que ofrece múltiples prestaciones en la actualidad en el mundo entero, cancelándose ramales y -aún más- despojando a la estructura ferroviaria de los márgenes de confiabilidad que merece tener. Es de esperar que las prédicas de los especialistas y de los propios ferroviarios logren, cuanto antes, imponerse y que el servicio de trenes de nuestro país se ponga a la par de los muchos sistemas ferroviarios que hoy brindan un servicio excelente en muchos países del planeta.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Gimnasia goleó a Platense 3 a 0, clasificó a octavos de final y encontró en Zaniratto a un DT que le hizo muy bien

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO. El Lobo se metió entre los ocho con una goleada

Por la ventana: Estudiantes a los playoffs con ayuda de todos

Uno por uno

La dirigencia mens sana rechazó una nueva oferta por Alan Lescano

El Lobo se dio el gusto de meterse en los playoffs

El alakismo pisa fuerte en la UNLP y podría ser clave para el futuro de Medicina

El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino

La nueva baja del León para visitar al Canalla: Ascacibar
Últimas noticias de Opinión

¿Esta vez es diferente?

Acciones colectivas y el cambio climático

Ante una gran oportunidad

La inseguridad vial suma muertos y heridos en la zona
Información General
El boom de “pet tech”: nuevas tecnologías redefinen el cuidado de perros y gatos
Un vendaval histórico dejó tres pesqueros hundidos en Santa Cruz
Buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores en la Provincia
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Espectáculos
La China con Moria: “Lo que me pasa con Mauro no lo puedo disimular”
Tom Cruise recibió su primer Oscar (pero es honorífico)
Marco Antonio Solís: “El público argentino es el más entusiasta que he conocido”
McCartney lanza un tema “silencioso” contra la inteligencia artificial
“Homo Argentum” atrasa su fecha de llegada a Disney+: recién en enero
Policiales
El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino
Violento asalto a dos jubilados: los golpean y huyen con sus ahorros
Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach
El policía acusado por un atroz ataque se mantuvo en silencio
Golpe comando a una mujer en plena madrugada
Deportes
VIDEO. El Lobo se metió entre los ocho con una goleada
Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas
El Lobo se dio el gusto de meterse en los playoffs
“Estamos con ganas de más, vamos por todo”
El Chelo Marcelo Torres viene derecho con el gol

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla