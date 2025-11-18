Se conoce el veredicto del jury a Julieta Makintach

El Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer hoy el veredicto del jury contra la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona.

Fuentes del caso informaron que la audiencia comenzará a las 10 de la mañana en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicada en 7 y 49 de nuestra ciudad.

El Colegio de Abogados de San Isidro y la Fiscalía solicitaron la destitución, al tiempo que la defensa pidió la absolución y la aceptación de la renuncia presentada por la magistrada.

La fiscal Ana Duarte consideró que la funcionaria “mintió, presionó y abusó del poder” y sostuvo que se constataron “todas las acusaciones”.

Makintach “utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”, agregó la representante de la Procuración General bonaerense.

Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, Maximiliano Savarino (fue denunciado por presunto falso testimonio agravado); la amiga íntima de la sindicada María Vidal Alemán; el letrado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera (ex alumno de la jueza) fueron algunos de los testigos que comparecieron en el recinto.

“No había documental. El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, sostuvo Makintach, respecto al proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio por la muerte de Maradona.

La acusada evitó referirse al veredicto, pero se mostró cauta: “Vamos a esperar”.

La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal.