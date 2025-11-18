Nodocentes van a las urnas para cerrar el ciclo electoral

El dólar tocó el valor más bajo en un mes y también cayeron las acciones
El crimen de la psiquiatra: horas desesperadas en busca del asesino
Por la ventana: Estudiantes a los playoffs con ayuda de todos
Avance con gobernadores por el Presupuesto 2026 y las reformas
Los ajustes en alquileres tendrán un piso del 5,97% en diciembre
Avanza en el Concejo local el nuevo sistema de transporte público
Siguen los desvíos y el caos de tránsito por las obras en la zona de 1 y 38
Faltó agua en Tolosa por la reparación de una cañerías en 120 y 530
Dragones Rosas recibirá a la precursora del remo en bote, Adriana Bartoli
Matriculación de 80 agrimensores en la provincia de Buenos Aires
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El cronograma electoral de la Universidad Nacional de La Plata culminará en esta jornada con la elección del claustro de los nodocentes.
Tras la votación de profesores, estudiantes y graduados, será el turno del claustro no docente, que elegirá representantes para los Consejos Directivos de las 17 facultades, el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria.
En 14 unidades académicas se presenta una única lista, la verde “Unidad no docente”, vinculada al oficialismo de Atulp. Solo habrá competencia en Medicina, Agrarias y Humanidades, donde sectores de izquierda buscarán disputar espacios.
Están habilitados 3.295 trabajadores para votar entre las 8 y las 18. La elección completará la composición de los cuerpos colegiados de la Universidad Nacional de La Plata.
Tras completar la renovación de todos los claustros, los 16 consejeros deberán elegir entre marzo y abril del año próximo a los decanos en cada facultad. En la mayoría de los casos habría reelección o continuidad de las actuales gestiones.
Entre las excepciones estaría Medicina, donde podría postularse más de un candidato. Para mayo de 2026 está prevista la realización de la Asamblea Universitaria para votar al próximo rector.
LE PUEDE INTERESAR
Guardia en el IPS por el aniversario platense
LE PUEDE INTERESAR
Arquitectos locales votan en 15 mesas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí