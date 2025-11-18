Nodocentes van a las urnas para cerrar el ciclo electoral

El cronograma electoral de la Universidad Nacional de La Plata culminará en esta jornada con la elección del claustro de los nodocentes.

Tras la votación de profesores, estudiantes y graduados, será el turno del claustro no docente, que elegirá representantes para los Consejos Directivos de las 17 facultades, el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria.

En 14 unidades académicas se presenta una única lista, la verde “Unidad no docente”, vinculada al oficialismo de Atulp. Solo habrá competencia en Medicina, Agrarias y Humanidades, donde sectores de izquierda buscarán disputar espacios.

Están habilitados 3.295 trabajadores para votar entre las 8 y las 18. La elección completará la composición de los cuerpos colegiados de la Universidad Nacional de La Plata.

Tras completar la renovación de todos los claustros, los 16 consejeros deberán elegir entre marzo y abril del año próximo a los decanos en cada facultad. En la mayoría de los casos habría reelección o continuidad de las actuales gestiones.

Entre las excepciones estaría Medicina, donde podría postularse más de un candidato. Para mayo de 2026 está prevista la realización de la Asamblea Universitaria para votar al próximo rector.