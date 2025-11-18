Golpe comando a una mujer en plena madrugada

Un barrio de Los Hornos en vilo por otro ataque de madrugada / Web

Una mujer de 63 años fue sorprendida el pasado sábado mientras dormía por tres hombres que ingresaron a su vivienda ubicada en calle 64 entre 142 y 143, Los Hornos.

Los intrusos actuaron con los rostros cubiertos y redujeron a la víctima sin ejercer violencia física, aunque bajo amenazas directas. La irrupción se produjo en plena madrugada, cuando la víctima se encontraba descansando.

De acuerdo con la denuncia, los asaltantes exigieron dinero de inmediato y comenzaron a recorrer las distintas habitaciones de la casa. Revisaron muebles, cajones y sectores del domicilio en busca de objetos de valor. La mujer, jubilada, permaneció en estado de shock y sin posibilidad de reaccionar ante la intimidación.

Durante el robo, los delincuentes sustrajeron un televisor, dos notebooks, dos teléfonos celulares, un juego de llaves de la vivienda y dinero en efectivo. Además, tomaron el automóvil de la víctima, que utilizaron para darse a la fuga. Los ladrones estuvieron solo unos minutos dentro de la vivienda antes de escapar.

Aunque la mujer no sufrió lesiones físicas, sí padeció una fuerte situación de miedo e indefensión por las amenazas recibidas. Los asaltantes le ordenaron no moverse y evitar cualquier intento de pedir ayuda, manteniéndola bajo control durante toda la secuencia.

Luego de la denuncia, personal policial inició la búsqueda del vehículo robado, que finalmente fue encontrado horas más tarde en otra jurisdicción. Sin embargo, no se precisó el horario exacto de su recuperación ni se registraron detenciones vinculadas al hecho.

Fuentes de la investigación señalaron que los ladrones actuaron de manera rápida y organizada, lo que coincide con la hipótesis de un robo planificado. El ingreso nocturno, la reducción de la víctima mientras dormía y la selección de elementos fáciles de transportar son características comunes en este tipo de delitos.

Los investigadores trabajan ahora para establecer el recorrido del vehículo sustraído y determinar si pudo haber sido captado por alguna cámara de seguridad en la zona.

Hasta el momento, no se informaron filmaciones disponibles ni testigos que hayan visto el ingreso o la huida de los delincuentes.

La causa quedó caratulada como robo y está en manos de la fiscalía correspondiente, que busca trazar la secuencia completa del hecho con los datos aportados por la víctima.