La nueva baja del León para visitar al Canalla: Ascacibar

Tras la agónica clasificación de Estudiantes a los octavos de final del Torneo Apertura, el Pincha tendrá una baja sensible para medirse ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
En este sentido, el entrenador Eduardo Domínguez no podrá contar con el capitán Santiago Ascacibar, una de las piezas claves en el armado de la estructura inicial del equipo.
Por su parte, la baja se debe, a que el Ruso llegó a la quinta amarilla en la derrota 2-1 ante Argentinos Juniors en condición de local, por lo cual, no podrá ser tenido en cuenta por el DT, ya que deberá cumplir una fecha de suspensión.
De esta forma, el oriundo Villa Elvira se suma al listado de futbolistas que no estarán disponibles, como Guido Carrillo, quien todavía cumple fechas de suspensión tras su expulsión ante Tigre en Victoria. Aunque este duelo sería el último en el que estaría ausente ya que el Tribunal de Disciplina le bajaría la sanción.
La otra, es la de Gabriel Neves quien sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda.
