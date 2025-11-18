Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Platense

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Platense

Facundo Aché
fache@eldia.com

18 de Noviembre de 2025 | 02:10
8

MARCELO TORRES

Si bien el equipo tuvo varios puntos altos, Marcelo Torres fue la figura, manejando los tiempos del ataque, molestando a los rivales sin darles respiro. Además realizó una definición categórica en su anotación.

Es el goleador de Gimnasia en este campeonato y bien merecido lo tiene, producto de su creatividad y hambre de gol.

 

5

JUAN PINTADO, EL QUE MENOS BRILLÓ EN VICENTE LÓPEZ

Dentro del gran trabajo que realizo Gimnasia, Pintado fue uno de los que menos brilló, ya que tuvo algunas compilaciones en la marca con Silva. A pesar de eso, no tuvo un mal partido.

 

3

PARTIDO CORRECTO Y SIN SOBRESALTOS PARA ETCHENIQUE

Buen trabajo de Fernando Echenique, que llevó el partido a rienda corta, lo que le permitió no tener inconvenientes. Además, hizo uso de sus facultades en los momentos indicados.

 

------------------------------

 

Nelson Insfran (7)
En los últimos partidos se convirtió en un gigante, debido a su seguridad y confianza. Respondió correctamente las veces que el Calamar lo probó.

Juan Pintado (5)
Tuvo un partido aparte con Silva, que lo desbordó varias veces, y le ganó los duelos personales. Es por eso, que no estuvo tan abocado al ataque.

Renzo Giampaoli (7)
Firme en defensa, tanto por abajo como por vía aérea con buenos despejes.

Enzo Martínez (7)
Hizo un trabajo correcto, Platense no le genero inconvenientes. De arriba ganó siempre.

Pedro Silva Torrejon (6)
Otro de los puntos altos del equipo. Acertó en la marca y en el ataque, asistió en el último gol.

Augusto Max (8)
Gran presencia, fue el encargado del trabajo sucio en el mediocampo. A su vez, transmitió tranquilidad. Fue una de las grandes figuras.

Nicolás Barros Schelotto (6)
Fue el polifuncional del equipo. Tuvo otra función, más tirado en el sector defensivo. Aunque hizo su aporte en la creación de juego.

Manuel Panaro (6)
De menor a mayor. Estuvo más movedizo y eficaz que en otros partidos. Se encargó de hacer toda la banda. Además, estuvo astuto en el primer gol del Lobo.

Bautista Merlini (7)
Realizó un gran manejo del balón y conducción del juego en la mitad del terreno. Uno de los puntos más altos de Gimnasia.

Jeremías Merlo (7)
Electrizante y con ataques punzantes. Además, adivinó bien los espacios otorgados por el Calamar. Estuvo vivo en la asistencia para Marcelo Torres.

Marcelo Torres (8)
Otra vez tuvo una buena actuación, molestando a sus rivales y aprovechando los errores ajenos. Tuvo una definición formidable en el segundo gol. Contagió su vibra goleadora en el ataque.

INGRESARON

Franco Torres (6)
Volvió a sumar minutos y lo hizo bien. Tuvo algunos chispazos y aprovechó el mano a mano

Norberto Briasco (-)
No tuvo contacto con el balón

Pablo Aguiar (-)
Sigue sumando minutos en primera.

Mateo Seoane (-)
Ingresó en el ocaso del partido.

Jan Hurtado (-)
Jugó un puñado de minutos.

 

Promedio:
6,66

