VIVO.- En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y arrancó el Tedeum
VIVO.- En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y arrancó el Tedeum
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
Todos los bienes que le decomisarían a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y más, valuados en $685 mil millones
Messi y una foto que vuela alto: el 10, con la camiseta de Everton y el sueño en Barrio Aeropuerto
Galería | Las fotos de la cena de la Fundación Florencio Pérez
Aumento "extraordinario" en los micros del AMBA: el impacto en La Plata y desde cuándo se aplicaría
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario
Un jugador de Boca confirmó su noviazgo con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez
¿Día no laborable o feriado?: así será este viernes 21 y lunes 24 de noviembre en La Plata y la Región
El cuadro de Klimt que se vendió por US$236 millones: la historia detrás de la obra de arte moderno más cara
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?
Interna caliente del PJ: Mayra Mendoza, una “opositora responsable”
Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
La historia de las icónicas gemelas Kessler: polémica muerte a los 89 años por suicidio asistido
Restitución de las hijas: audiencia fallida y extrema tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Una gran encrucijada: el reloj marcó la hora y no llegó ninguna oferta
Día Mundial del Inodoro: por qué se celebra cada 19 de noviembre
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Justicia ordenó avanzar sobre un abanico de propiedades y activos vinculados a Cristina Kirchner tras la condena en la causa Vialidad, en la que se la responsabiliza por maniobras de corrupción en la adjudicación de obras públicas durante su presidencia. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso el decomiso de 20 inmuebles de la familia Kirchner para cubrir el monto actualizado -según peritos- a 684.990.350.139,86 pesos. Entre los bienes comprendidos en esta primera etapa de ejecución figuran terrenos, departamentos, casas y un hotel boutique.
Uno de los inmuebles más emblemáticos es el hotel Los Sauces Casa Patagónica, situado en El Calafate, lindante con la residencia de Cristina Kirchner. Este hotel forma parte de un condominio compartido con terrenos cedidos por Lázaro Báez: la Justicia señala que hubo una permuta entre ambas partes para su ampliación. Según el fallo, un terreno cedido por Báez fue valuado en 17,4 millones de pesos.
Otro activo clave es un complejo de departamentos ubicado en Río Gallegos, sobre la calle Mitre 535. Esa construcción fue realizada por la empresa Austral Construcciones, de Báez, a través de un fideicomiso que involucró a la familia Kirchner. Además, hay otros inmuebles en esa misma ciudad, incluyendo propiedades adquiridas por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.
También se computan parcelas en El Calafate vinculadas a la familia Kirchner: varias fincas cedidas en partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner, que ahora están incluidas en la ejecución patrimonial. En uno de esos terrenos existe un invernadero valuado en 52,1 millones de pesos, mientras que una casa lindante se estima en 5 millones.
Desde la Justicia se argumenta que estas propiedades forman parte del “producto o provecho” de la maniobra delictiva: según los jueces, existió una “interconexión económica” entre los Kirchner y Báez, con negocios que se habrían beneficiado del direccionamiento de obras viales.
La medida de decomiso responde, además, a una lógica reparadora: la Corte Suprema podría decidir el destino de las propiedades, incluyendo una posible asignación parcial a la sociedad o a damnificados directos, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, una de las más perjudicadas.
LE PUEDE INTERESAR
Mar del Plata: Buscan flexibilizar requisitos para grandes superficies comerciales
Hotel Los Sauces Casa Patagónica – El Calafate (lindante a la residencia de Cristina Kirchner).
Complejo de departamentos – Mitre 535, Río Gallegos.
Inmueble – 25 de Mayo 255, Río Gallegos.
Inmueble – Av. Presidente Néstor Kirchner 490, Río Gallegos.
Terrenos y propiedades – Diversas ubicaciones en El Calafate.
Chacra 39 – Río Gallegos.
Estancia Los Gurises – Santa Cruz.
Más de 80 casas y departamentos – Río Gallegos y El Calafate.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí