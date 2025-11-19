Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Política y Economía |Terrenos, departamentos, casas y un hotel

Todos los bienes que le decomisarían a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y más, valuados en $685 mil millones

Todos los bienes que le decomisarían a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y más, valuados en $685 mil millones
19 de Noviembre de 2025 | 10:36

Escuchar esta nota

La Justicia ordenó avanzar sobre un abanico de propiedades y activos vinculados a Cristina Kirchner tras la condena en la causa Vialidad, en la que se la responsabiliza por maniobras de corrupción en la adjudicación de obras públicas durante su presidencia. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso el decomiso de 20 inmuebles de la familia Kirchner para cubrir el monto actualizado -según peritos- a 684.990.350.139,86 pesos. Entre los bienes comprendidos en esta primera etapa de ejecución figuran terrenos, departamentos, casas y un hotel boutique. 

Uno de los inmuebles más emblemáticos es el hotel Los Sauces Casa Patagónica, situado en El Calafate, lindante con la residencia de Cristina Kirchner. Este hotel forma parte de un condominio compartido con terrenos cedidos por Lázaro Báez: la Justicia señala que hubo una permuta entre ambas partes para su ampliación. Según el fallo, un terreno cedido por Báez fue valuado en 17,4 millones de pesos.

Otro activo clave es un complejo de departamentos ubicado en Río Gallegos, sobre la calle Mitre 535. Esa construcción fue realizada por la empresa Austral Construcciones, de Báez, a través de un fideicomiso que involucró a la familia Kirchner. Además, hay otros inmuebles en esa misma ciudad, incluyendo propiedades adquiridas por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010. 

También se computan parcelas en El Calafate vinculadas a la familia Kirchner: varias fincas cedidas en partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner, que ahora están incluidas en la ejecución patrimonial. En uno de esos terrenos existe un invernadero valuado en 52,1 millones de pesos, mientras que una casa lindante se estima en 5 millones.

Desde la Justicia se argumenta que estas propiedades forman parte del “producto o provecho” de la maniobra delictiva: según los jueces, existió una “interconexión económica” entre los Kirchner y Báez, con negocios que se habrían beneficiado del direccionamiento de obras viales.

La medida de decomiso responde, además, a una lógica reparadora: la Corte Suprema podría decidir el destino de las propiedades, incluyendo una posible asignación parcial a la sociedad o a damnificados directos, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, una de las más perjudicadas.

Algunas propiedades de CFK mencionadas

 

  • Hotel Los Sauces Casa Patagónica – El Calafate (lindante a la residencia de Cristina Kirchner).

  • Complejo de departamentos – Mitre 535, Río Gallegos.

  • Inmueble – 25 de Mayo 255, Río Gallegos.

  • Inmueble – Av. Presidente Néstor Kirchner 490, Río Gallegos.

  • Terrenos y propiedades – Diversas ubicaciones en El Calafate.

Algunas propiedades de Lázaro Báez mencionadas

 

  • Chacra 39 – Río Gallegos.

  • Estancia Los Gurises – Santa Cruz.

  • Más de 80 casas y departamentos – Río Gallegos y El Calafate.

 

 

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
