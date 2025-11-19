Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

La Ciudad

En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y se viene el Tedeum

En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y se viene el Tedeum

Fotos: Adrian Sosa - ELDIA

19 de Noviembre de 2025 | 10:06

Escuchar esta nota

La Plata ya luce con clima festivo en las calles del centro para lo que será la celebración a pura música del estepero 143º Aniversario. En la zona de Plaza Moreno, que será el epicentro de la fiesta y en donde se espera una multitud, ya está todo vallado y con el escenario finalizado. Será el Tedeum en la Catedral, desde las 11, y los actos solemnes a cargo de las autoridades locales, lo que darán rienda a la espectacular jornada. 

La calle de 12, en donde fue emplazado el impresionante escenario para los shows de las bandas que le pondrán música al cumpleaños de la Ciudad, se encuentra cerrada y el mismo panorama presentan algunos acceso a la Plaza Moreno. En la zona está todo dispuesto para recibir a miles de vecinos y vecinas que se acercarán para entonar las canciones de los grupos platenses que tocarán esta tarde. 

LEA TAMBIÉN

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad

Asimismo se montaron torres de sonido, se dispuso a ambos costados de la plaza el área de los baños químicos y se montaron vallas en los accesos de la plaza para lo que será a la tarde el operativo de control y de seguridad para evitar el ingreso de bebidas alcohólica y para que el evento transcurra con absoluta tranquilidad y con presencia de todos los platenses. 

Como puntapié inicial de la celebración, se realizaba esta mañana como parte de los actos solemnes la restitución de un Mojón Fundacional por parte del Municipio de Bolívar.

En tanto, a las 11 en la Catedral de La Plata se realizará el Tedeum que será presidido por el arzobispo local monseñor Gustavo Carrara. 

LEA TAMBIÉN

Tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo

Para esta tradicional ceremonia se aguarda la presencia de autoridades de la Municipalidad de La Plata y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, legisladores bonaerenses, concejales y de los vecinos de la Ciudad para seguir el mensaje del arzobispo. 

En cuanto a la movida cultural en Plaza Moreno la Comuna tiene la grilla cronometrada. 

La jornada tendrá su primera presentación a las 15:15, cuando suba al escenario La Retirada Murga, una de las agrupaciones ganadoras del concurso municipal La Plata es Música.  

LEA TAMBIÉN

Suple aniversario de EL DIA: personajes distintos, una misma ciudad

Luego, a las 16:00, será el turno de Rara, también seleccionada en la convocatoria, mientras que Los Bicivoladores, otro de los grupos premiados a partir de la iniciativa de la Comuna, actuarán a las 16:45. 

La grilla continuará a las 17:30 con Kapanga, que animará la tarde con su característico repertorio de cuarteto, rock y ska, y a las 18:30 llegará Los Besos, una de las bandas clave del nuevo cancionero pop. 

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario

A las 19:30 será el turno de Cruzando El Charco, uno de los grupos más esperados por el público, y el cierre está previsto para las 21:00 con El Mato a un Policía Motorizado, emblema indiscutido de la escena musical. 

Cabe destacar que la celebración por el aniversario también se enmarca en la Semana de la Música, que continuará con espectáculos y actividades hasta el 22 de noviembre en distintos espacios reconocidos de la capital bonaerense.  

Entre las propuestas destacadas se encuentra Tapados de Música, un evento del canal de streaming Olga que sumará música en vivo y distintos entretenimientos el viernes 21 entre las 12:00 y las 19:00 en Plaza Moreno. 

Multimedia

Fotos: Adrian Sosa - ELDIA

Fotos: Adrian Sosa - ELDIA

VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario

Tiempo agradable este miércoles de aniversario platense, aunque mañana desmejora: ¿llegan tormentas?

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad
