El Gran Premio Dardo Rocha y una nueva edición en el Hipódromo de La Plata

El Gran Premio Dardo Rocha y una nueva edición en el Hipódromo de La Plata
19 de Noviembre de 2025 | 17:26

Escuchar esta nota

Llega al Hipódromo de La Plata el Gran Premio Dardo Rocha. Será el miércoles 19 de noviembre desde las 12 hs con carreras, gastronomía y mucho más. La entrada es libre y gratuita. 

Como cada 19 de noviembre, los festejos por el aniversario de la Ciudad de La Plata llegan hasta el Hipódromo. Además del clásico Gran Premio Dardo Rocha, se programó una jornada para disfrutar con amigos y en familia, con entrada libre y gratuita. 

A partir del mediodía se desarrollará una nueva edición de Handicap -  Paseo de Morfi & Cultura Local, con una oferta gastronómica y de bebidas variada y tentadora con más de veinte puestos con propuestas de Miraflores, Nápoles, Vermú Interferencia, Pivot, Volga, Sabores Rurales, Alfajores Kawi y Casa DUM. La oferta se complementará con música en vivo y distintas actividades culturales que acompañarán las carreras de la tarde.

Dentro del programa hípico, habrá más de $720 millones de pesos en premios. El Gran Premio Dardo Rocha, de categoría internacional, se correrá a las 19 hs, con un premio de $150 millones para el primer puesto.

Como es tradición, previo a la carrera la banda del Servicio Penitenciario tocará el Himno Nacional Argentino interpretada en vivo por el cantante platense, Jorge Vazquez. Completan la jornada, otras 16 carreras con pruebas como el Clásico  Joaquín V. González con un primer premio de $50 millones y el Clásico Ciudad de La Plata con un premio mayor de $40 millones de pesos.

 

