Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes

Argentina cabeza de serie: se confirmaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Argentina cabeza de serie: se confirmaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026
19 de Noviembre de 2025 | 17:31

Escuchar esta nota

Ya están casi todos los detalles listos para el sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en Washington, y la Selección Argentina ya sabe en qué categoría entrará: figura como cabeza de serie en el Bombo 1. 

En el Bombo 1, además de Argentina, estarán los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y otras potencias como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. 

En el Bombo 2 figuran selecciones como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. 

En el Bombo 3 aparecen Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica. El Bombo 4 incluye selecciones como Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de los equipos que se definirán en los repechajes. 

Para Argentina, estar en el bombo de los cabezas de serie, lo deja exento de enfrentar en la fase de grupos a las selecciones más poderosas del Bombo 1, lo que reduce el riesgo de un “grupo de la muerte”. 

Sin embargo, el camino no es sencillo: en el Bombo 2 hay selecciones que podrían representar un desafío serio, como Croacia o Marruecos. Desde el Bombo 3, rivales como Noruega (y su temible delantero Erling Haaland) tampoco son para descartar. 

LE PUEDE INTERESAR

El Gran Premio Dardo Rocha y una nueva edición en el Hipódromo de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Elecciones en Gimnasia: dos ex ministros se sumarían al armado de Usina Tripera

En la vereda de enfrente, también existen escenarios más accesibles: podría tocar un grupo con selecciones de menor tradición mundial, como Irán, Panamá o Nueva Zelanda, según combinaciones posibles con los bombos 3 y 4. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Arrancó el show en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Arrancó el show en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Los posteos de Barracas que generaron malestar

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario

VIDEO. Dardo Rocha "paseó" por La Plata y "saludó" a los platenses por el aniversario
Últimas noticias de Deportes

El Gran Premio Dardo Rocha y una nueva edición en el Hipódromo de La Plata

Elecciones en Gimnasia: dos ex ministros se sumarían al armado de Usina Tripera

El hermano de Bilardo contó cómo se enteró el DT de la muerte de Miguel Ángel Russo: “Me mató su reacción”

Dolor en La Plata por la muerte de Jorge Bátiz, a los 92 años, múltiple campeón de ciclismo pista

La Ciudad
El Gran Premio Dardo Rocha y una nueva edición en el Hipódromo de La Plata
Arrancó el show en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años
Una rama se desmoronó sobre un auto en el Centro y causó un caos vehicular
Congestión en la Autopista Buenos Aires - La Plata y varios kilómetros de cola tras un accidente
Paritaria sin oferta y con aguinaldo "condicionado": es el turno de los docentes, tras la reunión con estatales
Policiales
Desarticularon a una banda que comercializaba droga desde la cárcel: hubo allanamientos en La Plata
Cayó el integrante de una temida banda de La Plata: simularon un fusilamiento tras un robo
Dejan firme la condena al hijo de Pappo por violencia de género
VIDEO.- Noche de terror en La Plata: encapuchados encañonan a familia en una entradera y vecinos los ponen en fuga
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Política y Economía
La UTA amenaza con un paro de colectivos tras el anuncio de las empresas de un pago de sueldos escalonado
Causa Andis: Diego Spagnuolo se presentó en Comodoro Py, pero se negó a declarar y a responder preguntas
"Dos veces por semana" y "dos horas de duración": limitan las visitas de Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria
Las empresas de micros del AMBA solicitaron pagar el sueldo en 2 cuotas y el aguinaldo en 6
Tres Arroyos: Garate avanzó con Humming Airways para sumar vuelos comerciales
Espectáculos
Thiago Medina a dos meses del accidente: “Soy más propenso a enfermarme”
Eliana Guercio tras sufrir una malapraxis: “No podía ni abrir los ojos”
Comienza el juicio contra Mirtha Legrand por el escándalo con su chofer
VIDEO. Raúl Lavié: “La primera vez que canté con Piazzolla fue en un cumpleaños de La Plata"
Ex modelo brasileña de 21 años se convirtió en monja: ahora es la "Hermana Eva"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla