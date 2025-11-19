Argentina cabeza de serie: se confirmaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Ya están casi todos los detalles listos para el sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en Washington, y la Selección Argentina ya sabe en qué categoría entrará: figura como cabeza de serie en el Bombo 1.

En el Bombo 1, además de Argentina, estarán los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y otras potencias como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el Bombo 2 figuran selecciones como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En el Bombo 3 aparecen Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica. El Bombo 4 incluye selecciones como Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de los equipos que se definirán en los repechajes.

Para Argentina, estar en el bombo de los cabezas de serie, lo deja exento de enfrentar en la fase de grupos a las selecciones más poderosas del Bombo 1, lo que reduce el riesgo de un “grupo de la muerte”.

Sin embargo, el camino no es sencillo: en el Bombo 2 hay selecciones que podrían representar un desafío serio, como Croacia o Marruecos. Desde el Bombo 3, rivales como Noruega (y su temible delantero Erling Haaland) tampoco son para descartar.

En la vereda de enfrente, también existen escenarios más accesibles: podría tocar un grupo con selecciones de menor tradición mundial, como Irán, Panamá o Nueva Zelanda, según combinaciones posibles con los bombos 3 y 4.