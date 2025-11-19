La UTA amenaza con un paro de colectivos tras el anuncio de las empresas de un pago de sueldos escalonado

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) puso en alerta a los usuarios tras amenazar con la convocatoria a un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de que varias empresas de transporte informaran que abonarán los sueldos de sus trabajadores en cuotas.

Según la entidad sindical, la decisión de las compañías representa una “grave violación” a los derechos laborales y podría llevar a una medida de fuerza inmediata si no se revierte el esquema de pago.

LEA TAMBIÉN Las empresas de micros del AMBA solicitaron pagar el sueldo en 2 cuotas y el aguinaldo en 6

El reclamo de UTA se enmarca en un contexto de tensión financiera para el sector transporte, marcado por el aumento de costos operativos, la suba del combustible y la caída de subsidios.

Desde el sindicato advierten que, si bien no quieren perjudicar a los usuarios, no están dispuestos a aceptar una metodología de pago que ponga en riesgo la estabilidad de los trabajadores. Por eso exigen que las empresas efectúen los pagos de forma íntegra y en tiempo, bajo amenaza de paralizar el servicio.

Las empresas involucradas admiten dificultades para afrontar el pago de nómina, pero hasta el momento no presentaron una propuesta alternativa al calendario en cuotas, lo que profundiza el conflicto.

El escenario genera preocupación en el Gobierno nacional y en la Ciudad, que ya analizan la posibilidad de intervenir para evitar un colapso del transporte público que impacte a millones de usuarios.