Nicki Nicole cantó "Vivo per lei" junto a Andrea Bocelli y emocionó a todos

Nicki Nicole emocionó a todos los presentes en la gran noche de Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro. La trapera nominada a los premios Grammy y los Latin Grammy compartió escenario con el destacado artista es “Vivo per lei”.
El tenor italiano presentó a la rosarina con emotivas palabras ante su público: “Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar las gracias al público por este recibimiento tan cálido”.
Con un vestido largo negro y de brillos, la trapera argentina acompañó a Bocelli en uno de sus grandes éxitos y no aguantó la emoción. Las lágrimas acompañaron las notas musicales y los presentes ovacionaron a la dupla.
Nicki Nicole continuará expandiendo su carrera de cara al año que viene, cuando el próximo 19 de febrero se presente con un concierto sinfónico en el Teatro Colón, donde estará acompañada de más de 70 músicos bajo la dirección de Nico Sorín.
"Nicki Nicole":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 19, 2025
Porque cantó #VivoPorElla con Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro pic.twitter.com/vpMJHzJJCl
