Johnny Depp vistió la camiseta de Gimnasia tras ser declarado "visitante ilustre" de La Plata

El actor estadounidense, Johnny Depp, visitó La Plata en la última semana para presentar su última película y ofrecer una masterclass en el Teatro Coliseo Podesta. Además de ser declarado "visitante ilustre" y recibir la llave de la Ciudad, el "pirata más famoso" también recibió un obsequio azul y blanco.

En las últimas horas, se dio a conocer una imagen del actor de Hollywood luciendo la camiseta de Gimnasia tras su paso por La Plata. La imagen, salió a la luz este miércoles, tras el posteo del artista Nicanor Crotto que encendió las redes.

Crotto, compartió imágenes del obsequio al actor estadounidense -una cuchilla inspirada en piratas y con detalles criollos- donde se lo puede ver con la camiseta titular de Gimnasia.

El platero, a través de sus redes, indicó: "Esta es la pieza que le preparamos para Johnny Depp. Junto a Mario Leclercq y Waldemar Richards encaramos este proyecto y pensamos junto a Corcho Rodríguez".

"Salió una pieza distinta inspirada en piratas, cosas criollas y hasta cuchillos nativo americanos que se llevaban colgando del cuello. La verdad que fue un muy lindo proyecto, y un gustazo conocer a Johnny que me pareció un gran tipo ! Por supuesto que todo está hecho a mano. En la era de la tecnología, gracias a todos los que siguen eligiendo la artesanía . Y gracias a todos por siempre estar y bancarme !", concluyó.

El paso de Johnny Depp por La Plata

El pasado miércoles, el reconocido actor de Hollywood, Johnny Depp, cerró esta noche su paso por La Plata y el país luego de encabezar una masterclass en el Coliseo Podestá, luego de haber sido declarado "visitante ilustre" y recibido la llave de la Ciudad.

Johnny Depp estuvo presente en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde fue condecorado por el intendente Julio Alak. Durante el encuentro, Depp se mostró agradecido y entusiasmado por el cálido recibimiento del público platense.

Luego, el artista y el jefe comunal se trasladaron hasta el Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde se desarrolló una masterclass a sala llena.

En el encuentro, Depp compartió escenario con el actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de su nueva película Modigliani, Tres días en Montparnasse. Juntos ofrecieron una charla distendida sobre cine, arte y procesos creativos, en un clima de entusiasmo y admiración del público al escuchar los secretos de la grabación del nuevo film del artista.

Más temprano, la reconocida figura fue declarada “Visitante Ilustre” y recibió la “llave de la ciudad”. Los vecinos que se acercaron al Palacio Municipal pudieron saludar al actor.