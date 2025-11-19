Restituyeron un mojón fundacional de La Plata

El intendente platense, Julio Alak, y su par del municipio de Bolívar, Marcos Pisano, suscribieron hoy el “Acta de Restitución de Mojón Fundacional de la Ciudad de La Plata”, una iniciativa que busca recuperar una pieza identitaria de la capital bonaerense en el marco de su 143º aniversario.

“La recuperación de este mojón tiene un gran valor simbólico porque, si bien es un instrumento de mensura, también representa nuestra identidad como ciudad y recuerda a la innovación y la visión de futuro que atravesaron su fundación en 1882”, destacó el jefe comunal.

Cabe señalar que el mojón es de hierro fundido, pesa más de 700 kilos y posee la inscripción “1882”, un doble recuadro con la leyenda “Gobernador Dardo Rocha”, el escudo de la Provincia y un óvalo con el texto “Fundición de - B. Zamboni e Hijos – Buenos Aires”.

Hasta el momento, la pieza se encontraba bajo resguardo y conservación en el Museo Municipal “Florentino Ameghino” de la ciudad de Bolívar y, tras su restitución, avalada por la Ley Nacional 25.743 y el Acta Acuerdo firmada entre la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y el Municipio, será restaurada y emplazada en la capital bonaerense.

Vale recordar que cuando comienza a tratarse el deslinde, división y amojonamiento de La Plata, el 27 de abril de 1882, el Departamento de Ingenieros elevó el presupuesto referente al uso y descripción de los mojones necesarios para la nivelación y demarcación y que, con el paso del tiempo, muchos se perdieron, fueron reutilizados para fundar otras localidades o quedaron olvidados.