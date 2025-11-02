Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Temas |LA NUEVA PIEL DE LA TEMPORADA

Lujo liviano: la gamuza vuelve más fresca que nunca

Ligera, versátil y con una textura inconfundible, este material deja el invierno atrás y se adapta a la primavera-verano. Chaquetas livianas, faldas, chalecos y accesorios en tonos tierra o pastel marcan el regreso de un clásico que respira frescura y sofisticación

Lujo liviano: la gamuza vuelve más fresca que nunca

Fotos: pinterest

2 de Noviembre de 2025 | 03:54
Edición impresa

La gamuza, históricamente asociada con el otoño, las camperas pesadas y los tonos oscuros, se reinventa para el calor. Las nuevas versiones, en cueros finos, microgamuza o materiales sintéticos ultralivianos, conquistan la temporada cálida con un aire bohemio y refinado a la vez. Esta vez, su encanto radica en la textura: ese tacto suave, aterciopelado y natural que aporta carácter incluso a los looks más simples.

Tanto para hombres como para mujeres, las prendas de gamuza liviana se transforman en piezas de transición. Las chaquetas tipo bomber, los chalecos sin mangas y las sobrecamisas reemplazan al blazer estructurado y aportan un toque de lujo relajado. En versión femenina, aparecen también las minifaldas, tops cortos y vestidos envolventes, combinados con lino o denim claro. La clave es mantener el equilibrio: una sola prenda de gamuza basta para elevar todo el conjunto.

La paleta de colores acompaña el espíritu del verano: arenas, miel, tabaco y terracota conviven con tonos más suaves como rosa empolvado, verde seco y celeste lavado. El resultado son outfits naturales, luminosos y con textura, ideales para días soleados o noches templadas.

La gamuza sintética o ecológica se impone como la alternativa preferida por su ligereza y respirabilidad. Los avances tecnológicos permiten acabados finos, flexibles y resistentes al calor, lo que amplía su uso más allá de la media estación. Marcas internacionales como Isabel Marant, Loewe o Hermès ya la incluyen en colecciones estivales, mientras diseñadores locales reinterpretan el material en clave artesanal y sustentable.

En el caso masculino, la tendencia se traduce en camperas sin forro, camisas con textura y pantalones de corte recto, combinados con camisetas blancas o remeras de lino. Un look simple, pero con intención. Para ellas, los accesorios de gamuza —bolsos, cinturones y sandalias trenzadas— completan el look con un guiño vintage y femenino.

La propuesta es clara: la gamuza ya no se guarda con el abrigo. Su nueva versión liviana se adapta al movimiento, juega con el aire y gana terreno en la moda cotidiana. Es un material que habla de calidad, pero también de cercanía, que combina lo táctil con lo natural y lo sofisticado con lo simple.

LE PUEDE INTERESAR

Bermudas femeninas: el equilibrio perfecto entre elegancia y frescura

LE PUEDE INTERESAR

Japón y la “emergencia silenciosa”: el país donde la vejez ya no tiene quién la cuide

En definitiva, esta primavera-verano celebra la suavidad como declaración de estilo. La gamuza vuelve más fresca, más ligera y más consciente, invitando a redescubrir la elegancia del tacto y la belleza de lo atemporal bajo el sol.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fotos: pinterest

VESTIDO DENU en tono gamuza tabaco / Boken

El actor Ryan Reynolds con una chaqueta verde

Maria Vazquez VESTIDA POR @elcamarin / INSTAGRAM @mariavqz1

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
Últimas noticias de Temas

Una forma de comunicarse casi en desuso: voces a favor y en contra del “tubazo”

Tu pelo habla por vos: señales, cuidados y cuándo preocuparse

Los mosquitos llegaron a Islandia: el fin del último refugio sin zumbidos

El calentamiento global y la reconfiguración del extremo norte del planeta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla