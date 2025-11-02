Lujo liviano: la gamuza vuelve más fresca que nunca

La gamuza, históricamente asociada con el otoño, las camperas pesadas y los tonos oscuros, se reinventa para el calor. Las nuevas versiones, en cueros finos, microgamuza o materiales sintéticos ultralivianos, conquistan la temporada cálida con un aire bohemio y refinado a la vez. Esta vez, su encanto radica en la textura: ese tacto suave, aterciopelado y natural que aporta carácter incluso a los looks más simples.

Tanto para hombres como para mujeres, las prendas de gamuza liviana se transforman en piezas de transición. Las chaquetas tipo bomber, los chalecos sin mangas y las sobrecamisas reemplazan al blazer estructurado y aportan un toque de lujo relajado. En versión femenina, aparecen también las minifaldas, tops cortos y vestidos envolventes, combinados con lino o denim claro. La clave es mantener el equilibrio: una sola prenda de gamuza basta para elevar todo el conjunto.

La paleta de colores acompaña el espíritu del verano: arenas, miel, tabaco y terracota conviven con tonos más suaves como rosa empolvado, verde seco y celeste lavado. El resultado son outfits naturales, luminosos y con textura, ideales para días soleados o noches templadas.

La gamuza sintética o ecológica se impone como la alternativa preferida por su ligereza y respirabilidad. Los avances tecnológicos permiten acabados finos, flexibles y resistentes al calor, lo que amplía su uso más allá de la media estación. Marcas internacionales como Isabel Marant, Loewe o Hermès ya la incluyen en colecciones estivales, mientras diseñadores locales reinterpretan el material en clave artesanal y sustentable.

En el caso masculino, la tendencia se traduce en camperas sin forro, camisas con textura y pantalones de corte recto, combinados con camisetas blancas o remeras de lino. Un look simple, pero con intención. Para ellas, los accesorios de gamuza —bolsos, cinturones y sandalias trenzadas— completan el look con un guiño vintage y femenino.

La propuesta es clara: la gamuza ya no se guarda con el abrigo. Su nueva versión liviana se adapta al movimiento, juega con el aire y gana terreno en la moda cotidiana. Es un material que habla de calidad, pero también de cercanía, que combina lo táctil con lo natural y lo sofisticado con lo simple.

En definitiva, esta primavera-verano celebra la suavidad como declaración de estilo. La gamuza vuelve más fresca, más ligera y más consciente, invitando a redescubrir la elegancia del tacto y la belleza de lo atemporal bajo el sol.