Lujo liviano: la gamuza vuelve más fresca que nunca

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
Milei fortalecido, el peronismo cruje y los gobernadores recalculan
Lo que el FMI le dijo desde un principio: negocie y amplíe su base política
La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Ser madre o padre joven hoy: tener un hijo antes de los 30 años
El dólar post electoral anima, pero se espera por el crédito
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
La reelección de los intendentes, atrapada por la interna peronista
Kicillof se quejó porque no lo invitaron a la cita con los gobernadores
Mercado laboral con tecnología que avanza y la industria que retrocede
Volver al crédito: el desafío económico de los próximos meses
Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil
Alerta por la fiebre amarilla: crece el temor a una epidemia en el país
Las fobias: desde botones o diarios, a barcos abandonados y payasos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Tras la victoria legislativa, Milei busca impulsar su reforma laboral
El nuevo rol de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete de ministros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ligera, versátil y con una textura inconfundible, este material deja el invierno atrás y se adapta a la primavera-verano. Chaquetas livianas, faldas, chalecos y accesorios en tonos tierra o pastel marcan el regreso de un clásico que respira frescura y sofisticación
La gamuza, históricamente asociada con el otoño, las camperas pesadas y los tonos oscuros, se reinventa para el calor. Las nuevas versiones, en cueros finos, microgamuza o materiales sintéticos ultralivianos, conquistan la temporada cálida con un aire bohemio y refinado a la vez. Esta vez, su encanto radica en la textura: ese tacto suave, aterciopelado y natural que aporta carácter incluso a los looks más simples.
Tanto para hombres como para mujeres, las prendas de gamuza liviana se transforman en piezas de transición. Las chaquetas tipo bomber, los chalecos sin mangas y las sobrecamisas reemplazan al blazer estructurado y aportan un toque de lujo relajado. En versión femenina, aparecen también las minifaldas, tops cortos y vestidos envolventes, combinados con lino o denim claro. La clave es mantener el equilibrio: una sola prenda de gamuza basta para elevar todo el conjunto.
La paleta de colores acompaña el espíritu del verano: arenas, miel, tabaco y terracota conviven con tonos más suaves como rosa empolvado, verde seco y celeste lavado. El resultado son outfits naturales, luminosos y con textura, ideales para días soleados o noches templadas.
La gamuza sintética o ecológica se impone como la alternativa preferida por su ligereza y respirabilidad. Los avances tecnológicos permiten acabados finos, flexibles y resistentes al calor, lo que amplía su uso más allá de la media estación. Marcas internacionales como Isabel Marant, Loewe o Hermès ya la incluyen en colecciones estivales, mientras diseñadores locales reinterpretan el material en clave artesanal y sustentable.
En el caso masculino, la tendencia se traduce en camperas sin forro, camisas con textura y pantalones de corte recto, combinados con camisetas blancas o remeras de lino. Un look simple, pero con intención. Para ellas, los accesorios de gamuza —bolsos, cinturones y sandalias trenzadas— completan el look con un guiño vintage y femenino.
La propuesta es clara: la gamuza ya no se guarda con el abrigo. Su nueva versión liviana se adapta al movimiento, juega con el aire y gana terreno en la moda cotidiana. Es un material que habla de calidad, pero también de cercanía, que combina lo táctil con lo natural y lo sofisticado con lo simple.
LE PUEDE INTERESAR
Bermudas femeninas: el equilibrio perfecto entre elegancia y frescura
En definitiva, esta primavera-verano celebra la suavidad como declaración de estilo. La gamuza vuelve más fresca, más ligera y más consciente, invitando a redescubrir la elegancia del tacto y la belleza de lo atemporal bajo el sol.
Fotos: pinterest
VESTIDO DENU en tono gamuza tabaco / Boken
El actor Ryan Reynolds con una chaqueta verde
Maria Vazquez VESTIDA POR @elcamarin / INSTAGRAM @mariavqz1
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí