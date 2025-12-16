El dólar oficial sube luego que el Gobierno anunciara cambios en las bandas
El dólar oficial sube luego que el Gobierno anunciara cambios en las bandas
Arrancó la venta de entradas para la final en la que se pondrá en juego el Trofeo de Campeones, y que este sábado 20 de diciembre disputarán Estudiantes vs Platense a las 18 hs en el Estadio San Nicolás de los Arroyos. Desde las 14 hs se activó el expendio de tickets que, en esta primera jornada, es exclusivo para quienes tengan Tarjeta Naranja X.
Mientras sigue la euforia de los hinchas del Pincha por el título conseguido en el Torneo Clausura, después de ganarle en la definición por penales a Racing, la euforia va en aumento por lo que se espera que vuelen las 15 mil localidades de las 25 mil que tiene el estadio.
Es por eso que ya se palpita el duelo decidido entre el León y el Calamar, estos últimos ganadores del Apertura 2025.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer detalles acerca de la venta de entradas para la final y confirmó que los hinchas de Estudiantes, que seguramente agotarán todos los tickets disponibles en pocas horas, podrán adquirirla a través de Deportick.
La preventa exclusiva para clientes de Naranja X comenzó este martes a las 14; mientras que mañana y el jueves, saldrán a la venta las entradas para los socios (con ranking) y socias de ambos clubes, también desde las 14.
En caso de existir remanente de entradas, la Liga Profesional informará oportunamente la venta para no socios. Los precios de las entradas para Estudiantes, que este sábado irá en busca de una nueva coronación en el fútbol argentino, son los siguientes:
* Popular Reynoso (socio): $ 50.000.
* Popular Reynoso (no socio): $ 90.000.
* Tribuna Rucci (socio): $ 65.000.
* Tribuna Rucci (no socio): $97.500
* Platea Del Pozo (socio): $ 100.000
* Platea Del Pozo (no socio): $ 150.000.
Se aclaró que de acuerdo a los requisitos que se pondrán en práctica para este partido del Trofeo de Campeones, la Liga Profesional dispuso que no se venderán entradas en el Estadio el día del partido y que, para ingresar, los hinchas deberán presentar exclusivamente el DNI físico para su escaneo en los molinetes de ingreso. “No serán válidos otros documentos o comprobantes de compra”, indicó.
Estudiantes vs Platense: cómo se define el Trofeo de Campeones
El Trofeo de Campeones, que tendrá frente a frente a Estudiantes, reciente campeón del Torneo Clausura, y Platense, campeón del Apertura, tendrá una definición similar con relación a las últimas ediciones.
En caso de que el partido concluya empatado en los noventa minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dividido en dos tiempos de 15) y, de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal.
Lo mismo sucedió el pasado fin de semana, cuando el equipo albirrojo definió su suerte ante Racing, en Santiago del Estero, con envíos desde los doce pasos.
