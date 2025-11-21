¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central

Kicillof acelera el operativo "endeudamiento": negociaciones con propios y ajenos, y las paritarias en el foco
La polémica suscitada tras la proclamación de Rosario Central como campeón anual de la Liga Profesional alcanzó un nuevo capítulo cuando la AFA decidió hacer pública el acta del comité ejecutivo, documento que establece que la votación fue aprobada por unanimidad, desmintiendo así a Estudiantes que en un comunicado lo negó categóricamente.
En la resolución que difunde la asociación que preside el polémico "Chiqui" Tapia se detalla que durante la sesión se puso a consideración de los miembros la propuesta de otorgar al equipo rosarino el título de campeón de liga 2025. El acta indica que tras un breve intercambio “y encontrándose todos los presentes de acuerdo”, la medida fue aceptada sin objeciones por los representantes de los clubes que asistieron.
Se aclaró que, según el documento, tres entidades estuvieron ausentes con aviso: Independiente Rivadavia, San Lorenzo y Defensa y Justicia.
No bien se conoció el bochornoso título otorgado al "Canalla" del Fideo De María, Estudiantes cuestionó el procedimiento a través de un breve comunicado: “En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.
Frente a esta postura, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros dirigentes como Matías Mariotto —presidente del Club Atlético Banfield— salieron a desmentir la versión del Pincha. Mariotto aseguró haber estado sentado junto al vicepresidente albirrojo, Pascual Caiella, durante la reunión y afirmó que no hubo planteos ni pedidos de palabra por parte de Estudiantes.
El impacto de este episodio en el mundo futbolero dio de qué hablar y es por eso que la AFA filtró el acta que confirmaría de manera oficial que la decisión fue adoptada conforme al reglamento interno.
La publicación del acta llega, además, en un momento de alta tensión institucional entre algunos clubes y la federación, y puede marcar un precedente en términos de cómo se dirimen este tipo de reconocimientos deportivos en el futuro. En definitiva, Rosario Central celebra un nuevo título, mientras la AFA refuerza que la votación fue legítima y unánime, y Estudiantes debe decidir si profundizará su reclamo o aceptará la certificación oficial.
