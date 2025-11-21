Manuel Adorni trabaja en el diálogo interno y convoca a una reunión de Gabinete

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"
Escuchar esta nota
En sus primeros días como Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se dedicó de lleno a ordena su estructura, a reunirse con ministros con la idea de atender las urgencias de cada área y aceitar el diálogo entre las carteras, y para eso, convocó a un intercambio ampliado para el próximo miércoles 27 de noviembre en Casa Rosada.
Según se supo, el ministro coordinador buscó establecer los primeros contactos con los funcionarios que tiene a su cargo para tener un primer panorama del estado de situación. Allí notó que algunos ministerios, como el que lidera Patricia Bullrich (Seguridad) están más ordenados que otros, lo que le permite focalizar su atención para priorizar problemas.
Tras la serie de mano a manos que terminó esta semana con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien permanecerá en funciones pese a haber anticipado su salida, el exvocero dará lugar a una instancia de intercambio conjunta, la primera que coordinará en traje de Jefe de Gabinete.
Desde el entorno de Adorni aseguraron que detectaron algunas “fallas de comunicación” entre las nueve carteras, y aunque aún resta concretar un encuentro con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que quedará para la semana próxima, también registraron algunas tensiones menores por la dinámica de la gestión entre los funcionarios.
Al respecto, un miembro del Poder Ejecutivo se sinceró ante esta agencia: "Esta tratando de solucionar problemas entre los ministerios o temas necesitan solución. Además, está al tanto del temario que se van a presentar en ambas cámaras”.
Lo cierto es que Adorni, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, busca imprimirle su personalidad a la Jefatura de Gabinete, luego del paso de Guillermo Francos, a quien varios elogian por su capacidad política, pero cuestionan por su falta de intervención en el diálogo interministerial.
Luego del repaso preliminar, Manuel Adorni reunirá al equipo completo, en paralelo a los encuentros que convoca semanalmente el presidente Javier Milei, y espera poder repetir la metodología cada 10 días.
En permanente coordinación con la menor de los Milei, su idea final, para la que todavía restan meses, debido a que se encuentra en pleno diseño de su estructura, es concretar una planificación integral y coordinada de las áreas, para diseñar una hoja de ruta tentativa para los dos años que restan.
