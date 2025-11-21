Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles

Ahora, en medio de los hechos de inseguridad en San Isidro, Baby Etchecopar reveló que no olvida el episodio que vivió en 2012. "Escucho una hoja y me despierto", fue una de sus confesiones.

Así, el intento de robo en la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en San Isidro sacó a la luz situaciones que está atravesando el barrio con la delincuencia.

En este contexto, distintas voces opinaron, y sobresalió Baby Etchecopar. El episodio más dramático fue en 2021, cuando ingresaron a su casa y se defendió a los tiros contra delincuentes que también estaban armados. Todo se dio en el dormitorio principal.

Entonces, el mencionado periodista confesó la decisión que tomó para poder dormir tranquilo. Etchecopar, mandó a construir una habitación del pánico, método que cada vez gana más adeptos: “Tengo dos…tengo una que es mi habitación y que queda blindada de noche porque no me quiero volver a despertar con alguien a los pies de la cama, y otra que está en otro lugar”, dio a conocer Baby.

Ante la consulta sobre si se siente como en una cárcel, dijo: “No, la verdad que después de lo que me pasó a mí, no duermo. Escucho una hoja que cae y me despierto. Hay una coreografía armada, por las dudas, con la familia, que la tenía también hace 12 años, y me pude defender”.

Finalmente, señaló: “Todo un protocolo de puertas, de entrada, de subida, de bajada. La perra ladra y ya está todo armado. Somos dos y la señora que trabaja acá en casa también y que sabe qué tiene que hacer en caso de emergencia. Tengo gente amiga que está en seguridad y te dice más o menos lo que tenés que hacer”, señaló Baby sobre la manera en la que vive por la inseguridad existente.