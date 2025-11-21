Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles

Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
21 de Noviembre de 2025 | 07:53

Escuchar esta nota

Ahora, en medio de los hechos de inseguridad en San Isidro, Baby Etchecopar reveló que no olvida el episodio que vivió en 2012. "Escucho una hoja y me despierto", fue una de sus confesiones.

Así, el intento de robo en la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en San Isidro sacó a la luz situaciones que está atravesando el barrio con la delincuencia.

En este contexto, distintas voces opinaron, y sobresalió Baby Etchecopar. El episodio más dramático fue en 2021, cuando ingresaron a su casa y se defendió a los tiros contra delincuentes que también estaban armados. Todo se dio en el dormitorio principal.

Entonces, el mencionado periodista confesó la decisión que tomó para poder dormir tranquilo. Etchecopar, mandó a construir una habitación del pánico, método que cada vez gana más adeptos: “Tengo dos…tengo una que es mi habitación y que queda blindada de noche porque no me quiero volver a despertar con alguien a los pies de la cama, y otra que está en otro lugar”, dio a conocer Baby.

Ante la consulta sobre si se siente como en una cárcel, dijo: “No, la verdad que después de lo que me pasó a mí, no duermo. Escucho una hoja que cae y me despierto. Hay una coreografía armada, por las dudas, con la familia, que la tenía también hace 12 años, y me pude defender”.

Finalmente, señaló: “Todo un protocolo de puertas, de entrada, de subida, de bajada. La perra ladra y ya está todo armado. Somos dos y la señora que trabaja acá en casa también y que sabe qué tiene que hacer en caso de emergencia. Tengo gente amiga que está en seguridad y te dice más o menos lo que tenés que hacer”, señaló Baby sobre la manera en la que vive por la inseguridad existente.  

