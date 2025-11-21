Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"
VIDEO. Cuadernos de las coimas, los relatos de los arrepentidos: "A Cristina le conté todo"
Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado
Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
Bandana, mano a mano con EL DIA: "Trasciende la amistad: es una hermandad”
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Recta final para la Semana de la Música por los 143 años de La Plata: hoy, OLGA en Plaza Moreno
Rumbo a la Costa por el finde extra largo: es intenso y con demoras el tránsito en las rutas 2 y 36
Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Alarma por el sexo sin cuidado: las cifras del flagelo que golpea a jóvenes y adultos mayores
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata este fin de semana largo
Tras las lluvia, mejora el tiempo en La Plata y se espera un fin de semana largo estable
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
VIDEO. A una semana de la explosión en Ezeiza, apareció un cráter que muestra la magnitud del desastre
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ahora, en medio de los hechos de inseguridad en San Isidro, Baby Etchecopar reveló que no olvida el episodio que vivió en 2012. "Escucho una hoja y me despierto", fue una de sus confesiones.
Así, el intento de robo en la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en San Isidro sacó a la luz situaciones que está atravesando el barrio con la delincuencia.
En este contexto, distintas voces opinaron, y sobresalió Baby Etchecopar. El episodio más dramático fue en 2021, cuando ingresaron a su casa y se defendió a los tiros contra delincuentes que también estaban armados. Todo se dio en el dormitorio principal.
Entonces, el mencionado periodista confesó la decisión que tomó para poder dormir tranquilo. Etchecopar, mandó a construir una habitación del pánico, método que cada vez gana más adeptos: “Tengo dos…tengo una que es mi habitación y que queda blindada de noche porque no me quiero volver a despertar con alguien a los pies de la cama, y otra que está en otro lugar”, dio a conocer Baby.
Ante la consulta sobre si se siente como en una cárcel, dijo: “No, la verdad que después de lo que me pasó a mí, no duermo. Escucho una hoja que cae y me despierto. Hay una coreografía armada, por las dudas, con la familia, que la tenía también hace 12 años, y me pude defender”.
Finalmente, señaló: “Todo un protocolo de puertas, de entrada, de subida, de bajada. La perra ladra y ya está todo armado. Somos dos y la señora que trabaja acá en casa también y que sabe qué tiene que hacer en caso de emergencia. Tengo gente amiga que está en seguridad y te dice más o menos lo que tenés que hacer”, señaló Baby sobre la manera en la que vive por la inseguridad existente.
LE PUEDE INTERESAR
Bandana, mano a mano con EL DIA: "Trasciende la amistad: es una hermandad”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí