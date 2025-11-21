Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

La Ciudad

Árboles caídos en La Plata y un auto destrozado tras la tormenta: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA

EL DIA, siempre "en línea" en Whatsapp: Mandá tu reclamo al 2214779896 y lo haremos público

Árboles caídos en La Plata y un auto destrozado tras la tormenta: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA
21 de Noviembre de 2025 | 09:49

Escuchar esta nota

La intensa tormenta que azotó a La Plata durante la madrugada provocó la caída de varios árboles y ramas de gran porte en distintos puntos de la ciudad. Uno de los casos más notorios ocurrió en la Plaza Paso de nuestra ciudad, donde un ejemplar de grandes dimensiones se partió y cayó sobre el sector verde, a pocos metros de la vereda y de autos estacionados. Además, un árbol cayó en Barrio Hipódromo y aplastó un vehículo en la calle 33 entre 119 y 120.

Las imágenes muestran cómo una de las ramas principales cedió por completo y quedó extendida sobre el césped, mientras que el tronco presenta una rotura profunda. En el lugar también quedaron dispersas ramas menores y restos vegetales, lo que evidencia la violencia del viento durante el temporal.

Vecinos de distintos barrios, entre ellos el Centro, La Loma y Tolosa, reportaron situaciones similares, con árboles desplomados o inclinados, y veredas obstruidas. Algunos denunciaron que el mantenimiento es escaso y que el deterioro de ejemplares antiguos aumenta el riesgo cada vez que se registran tormentas fuertes.

Desde el Municipio, equipos de Espacios Verdes y Defensa Civil trabajaban esta mañana en relevamientos y en la liberación de zonas afectadas. Recomendaron a los vecinos evitar circular por sectores con árboles dañados y reportar cualquier situación de riesgo al 147.

La ciudad continúa bajo alerta por la posibilidad de nuevos chaparrones y ráfagas durante el resto de la jornada.

UN ÁRBOL APLASTÓ UN AUTO EN BARRIO HIPÓDROMO

La fuerte tormenta que afectó a La Plata dejó este viernes nuevos daños materiales en distintos barrios de la ciudad. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 33 entre 119 y 120, en el barrio Hipódromo, donde un árbol de gran porte se desplomó sobre un auto que estaba estacionado y lo dejó prácticamente destruido.

Según se observa en la imagen, el vehículo —un Hyundai gris— sufrió severos daños en el capot, el parabrisas y el techo, que quedaron aplastados por el peso de las ramas y el tronco quebrado. A su alrededor, la calle quedó cubierta de restos de madera, astillas y ramas menores.

Vecinos de la cuadra señalaron que el árbol ya mostraba signos de deterioro y habían pedido mantenimiento en reiteradas oportunidades. “Lo veníamos marcando porque estaba hueco y se movía con el viento. Era cuestión de tiempo”, comentó un frentista.

Personal municipal y de Defensa Civil se acercó al lugar para evaluar la situación y programar el retiro del ejemplar caído, además de verificar que no hubiera riesgo para peatones o vehículos que circulen por la zona.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado

Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos

Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

La paritaria bonaerense, sin oferta para estatales y docentes: crece la presión a la Legislatura

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Teatro, música, shows y más en la agenda de La Plata para el finde XXL

Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
+ Leidas

Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Bochornosa Copa para Rosario Central: la trama secreta del título menos pensado

Milei le dio su respaldo al Pincha contra la AFA

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Alarma por el sexo sin cuidado: las cifras del flagelo que golpea a jóvenes y adultos mayores

Bochornosa copa para Central

Estudiantes se alista para jugar ante el insólito campeón: el equipo que tiene Domínguez en mente
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Éxodo turístico por el finde extra largo: tránsito intenso con más de 2500 autos por hora este viernes en la ruta 2

El descargo de la pareja de Rodrigo Rey tras el fallo histórico sobre inclusión educativa: "Valió la pena luchar"

Tras las lluvia, mejora el tiempo en La Plata y se espera un fin de semana largo estable

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Información General
La ANMAT suspendió la producción de un conocido laboratorio de medicamentos de Quilmes
Longevidad: vacunarse marca la diferencia
Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido
Otro accidente en una muestra escolar de ciencias
Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
¡Bingo! Roberto García Moritán se metió en el drama que está atravesando Benjamín Vicuña
Tremenda gala en MasterChef Celebrity: Maxi López se emocionó hasta las lágrimas
 En sus entrevistas: la China Suárez habría destrozado a Benjamín Vicuña pero lo editaron
Sorprendente confesión de Baby Etchecopar: vive con dos habitaciones blindadas, los detalles
Fuerte reflexión de Juana Tinelli luego la declaración de Marcelo en su causa
Policiales
VIDEO. A una semana de la explosión en Ezeiza, apareció un cráter que muestra la magnitud del desastre
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada
Deportes
¿Se votó o no se votó? AFA filtró el acta para desmentir a Estudiantes sobre el bochornoso título de Central
El presidente de Banfield cruzó a Estudiantes por el título a Central: "No hubo planteos, ni pedidos de palabras"
Encuentro tripero de Benja Domínguez y Tomás Etcheverry en Bolonia
Bochornosa copa para Central
Úbeda mantendrá a Palacios como titular

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla