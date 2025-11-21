Árboles caídos en La Plata y un auto destrozado tras la tormenta: mandá tu reclamo al Whatsapp de EL DIA

Kicillof acelera el operativo "endeudamiento": negociaciones con propios y ajenos, y las paritarias en el foco
La intensa tormenta que azotó a La Plata durante la madrugada provocó la caída de varios árboles y ramas de gran porte en distintos puntos de la ciudad. Uno de los casos más notorios ocurrió en la Plaza Paso de nuestra ciudad, donde un ejemplar de grandes dimensiones se partió y cayó sobre el sector verde, a pocos metros de la vereda y de autos estacionados. Además, un árbol cayó en Barrio Hipódromo y aplastó un vehículo en la calle 33 entre 119 y 120.
Las imágenes muestran cómo una de las ramas principales cedió por completo y quedó extendida sobre el césped, mientras que el tronco presenta una rotura profunda. En el lugar también quedaron dispersas ramas menores y restos vegetales, lo que evidencia la violencia del viento durante el temporal.
Vecinos de distintos barrios, entre ellos el Centro, La Loma y Tolosa, reportaron situaciones similares, con árboles desplomados o inclinados, y veredas obstruidas. Algunos denunciaron que el mantenimiento es escaso y que el deterioro de ejemplares antiguos aumenta el riesgo cada vez que se registran tormentas fuertes.
Desde el Municipio, equipos de Espacios Verdes y Defensa Civil trabajaban esta mañana en relevamientos y en la liberación de zonas afectadas. Recomendaron a los vecinos evitar circular por sectores con árboles dañados y reportar cualquier situación de riesgo al 147.
La ciudad continúa bajo alerta por la posibilidad de nuevos chaparrones y ráfagas durante el resto de la jornada.
UN ÁRBOL APLASTÓ UN AUTO EN BARRIO HIPÓDROMO
La fuerte tormenta que afectó a La Plata dejó este viernes nuevos daños materiales en distintos barrios de la ciudad. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 33 entre 119 y 120, en el barrio Hipódromo, donde un árbol de gran porte se desplomó sobre un auto que estaba estacionado y lo dejó prácticamente destruido.
Según se observa en la imagen, el vehículo —un Hyundai gris— sufrió severos daños en el capot, el parabrisas y el techo, que quedaron aplastados por el peso de las ramas y el tronco quebrado. A su alrededor, la calle quedó cubierta de restos de madera, astillas y ramas menores.
Vecinos de la cuadra señalaron que el árbol ya mostraba signos de deterioro y habían pedido mantenimiento en reiteradas oportunidades. “Lo veníamos marcando porque estaba hueco y se movía con el viento. Era cuestión de tiempo”, comentó un frentista.
Personal municipal y de Defensa Civil se acercó al lugar para evaluar la situación y programar el retiro del ejemplar caído, además de verificar que no hubiera riesgo para peatones o vehículos que circulen por la zona.
