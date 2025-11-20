El retuit de Javier Milei en apoyo a Estudiantes tras el cruce con la AFA por el polémico título a Rosario Central

VIDEO. La Plata: una joven se tiró de la bicicleta para escapar de un hombre que la manoseó
VIDEO. La Plata: una joven se tiró de la bicicleta para escapar de un hombre que la manoseó
En el medio de la polémica desatada por la consagración de Rosario Central, el presidente de la República Argentina, Javier Gerardo Milei, volvió a meterse en la discusión pública y decidió repostear un mensaje en X que respaldó al sector opositor, encabezado por Estudiantes de La Plata y su presidente, Juan Sebastián Verón.
Estudiantes sostuvo con firmeza que no se realizó ningún tipo de votación, reunión ni acuerdo formal para reconocer al “Canalla” como campeón por la Tabla Anual. A través de un comunicado, el club dejó en claro que jamás se trató el tema en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, desmintiendo así cualquier aval institucional para otorgar un título que no se ganó dentro del campo de juego.
De esta manera, la postura de Verón apunta directamente a quitarle legitimidad a un logro que, según Central, le correspondería por mérito deportivo acumulado, pero que para el “Pincha” carece de sustento reglamentario. La situación encendió la controversia y dividió al ambiente del fútbol argentino.
LEA TAMBIÉN
Deportivo Madryn, el único club que saludó a Rosario Central por el título de la Liga 2025
En ese contexto, Milei tomó partido y se alineó públicamente con la posición del presidente de Estudiantes, amplificando la discusión en redes sociales y aportando un condimento político a una disputa que ya venía cargada de tensión.
Su intervención no pasó desapercibida y generó aún más ruido en un escenario que promete seguir sumando capítulos.
