Encuentro tripero de Benja Domínguez y Tomás Etcheverry en Bolonia

El encuentro entre Benjamín Domínguez y Tomás Etcheverry en Bolonia dejó una de las postales más lindas de la presencia argentina en los cuartos de final de la Copa Davis. El delantero formado en Gimnasia, hoy jugador del Bologna en la Serie A, se acercó al estadio para ver en vivo el triunfazo del tenista platense, también tripero, que abrió la serie ante Alemania aunque la jornada termnó con eliminación en cuartos de final.

Etcheverry se impuso 7-6 (3) y 7-6 (7) frente a Jan-Lennard Struff, en un partido durísimo que duró 2 horas y 03 minutos, en el que metió 23 aces y sostuvo siempre la iniciativa en los momentos clave. Su triunfo puso a Argentina 1-0 arriba en la serie y encendió la ilusión en Bolonia.

Tras el partido, los dos compartieron un momento de camaradería bien platense: intercambio de camiseta y raqueta, símbolo del vínculo que mantienen a pesar de estar en disciplinas diferentes y de haber seguido caminos deportivos que hoy los encuentran en Europa.

En este 2025, Benja jugó cuatro partidos sobre los 11 posibles: solo uno de titular, dio un pase gol y en los últimos dos fue suplente.

Etcheverry solo espera el inicio de la próxima temporada, habiendo logrado 26 triunfos sobre 56 juegos (3-1 en Copa Davis).